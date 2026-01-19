Ricardo Montaner anuncia segunda fecha de su gira El último Regreso en Bogotá

Ricardo Montaner suma una nueva fecha en Colombia en el marco de su gira ‘El último regreso’ para el 8 y 9 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

El artista conocido por éxitos como “Tan Enamorados”, “Será”, “Déjame Llorar”, “El Poder de Tu Amor”, “La Cima del Cielo” y “Me Va a Extrañar”, entre otros, anuncia estas nuevas fechas tras su éxito en ventas.

Montaner también se estará presentando el 11 de abril en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga.

Esta gira marca el regreso a los escenarios del cantautor de origen argentino, luego de varios años de ausencia.