Tendencias

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha de su gira El último Regreso en Bogotá

El cantautor venezolano se estará presentando el próximo 8 y 9 de abril en el Movistar Arena.

Cortesía: @Montaner – Ricardo Montaner “El Último Regreso”

Cortesía: @Montaner – Ricardo Montaner “El Último Regreso”

Ricardo Montaner suma una nueva fecha en Colombia en el marco de su gira ‘El último regreso’ para el 8 y 9 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

Lea también: Ricardo Montaner vuelve a Colombia con su gira ‘El último regreso tour’: Fechas y boletería

El artista conocido por éxitos como “Tan Enamorados”, “Será”, “Déjame Llorar”, “El Poder de Tu Amor”, “La Cima del Cielo” y “Me Va a Extrañar”, entre otros, anuncia estas nuevas fechas tras su éxito en ventas.

Montaner también se estará presentando el 11 de abril en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga.

Esta gira marca el regreso a los escenarios del cantautor de origen argentino, luego de varios años de ausencia.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad