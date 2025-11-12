“El Último Regreso” lo nuevo de Ricardo Montaner

El cantautor Ricardo Montaner estrenó un nuevo single, “El Último Regreso”, una emotiva historia sobre el amor que insiste en permanecer, aun cuando parece llegar al final, una pareja que, tras múltiples intentos y desencuentros, se da la última oportunidad de un regreso. Con la exquisita sensibilidad que caracterizan sus temas, Montaner comparte una reflexión profunda sobre la persistencia del amor y la esperanza que habita incluso en los adioses.

Cortesía: @Montaner – Ricardo Montaner “El Último Regreso” Ampliar

Producida por el italiano Max Longi (quién ha trabajado anteriormente con Montaner), “El Último Regreso” fue escrita por el propio Ricardo Montaner y Jorge Luis Chacín y cuenta con dos versiones: una en balada pop, fiel al estilo clásico del artista, y otra en mariachi pop, una propuesta que resalta la fuerza emocional de la composición.

Este nuevo sencillo, además, da título a la nueva gira mundial de Montaner. Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Pero vuelve con hambre de cariño que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público. “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso” palabras de Ricardo Montaner.

Cortesía: @Montaner – Ricardo Montaner “El Último Regreso” Ampliar

La gira, producida por Fenix Entertainment, dará comienzo el 21 de febrero en Argentina, para luego recorrer Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa. Se presenta en Bogotá el 9 de abril del 2026 en el Movistar Arena. Venta general ya disponible con todos los medios de pago en movistararena.co.

“El Último Regreso” no es solo una gira: es su más esperado reencuentro. Mira el videoclip

