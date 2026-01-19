Protesta en Salazar por decreto que afecta el turismo y el sustento de familias. / Foto: Cortesía Cúcuta es Noticia.

Norte de Santander.

Durante el fin de semana, habitantes del municipio de Salazar de las Palmas salieron a las calles en una protesta pacífica para rechazar un decreto municipal que, según la comunidad, ha reducido drásticamente la llegada de visitantes y golpeado la economía local.

La manifestación reunió a comerciantes informales y familias que dependen del turismo, especialmente en la zona del río.

El concejal Freddy Sandoval explicó en Caracol Radio que, aunque existe consenso sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, la medida de prohibir los paseos de olla terminó afectando a quienes viven del turismo.

“No estamos en desacuerdo con cuidar el río; al contrario, hemos venido trabajando por su recuperación. Pero este decreto alejó al turista y dejó sin sustento a muchas familias”, afirmó.

Salazar de las Palmas es reconocido como destino turístico por su entorno natural, su río de aguas cristalinas y por la devoción a la Virgen de Belén.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del decreto -según relatan los manifestantes- la afluencia de visitantes disminuyó de manera notoria, afectando a vendedores de alimentos típicos como sancochos, pasteles y otros productos que representan el ingreso diario de decenas de hogares.

De acuerdo con Sandoval, más de 50 familias se han visto directamente afectadas. “Hay personas que no han podido llevar el sustento a sus hogares y les ha tocado emigrar a otros lugares”, señaló.

El concejal recordó que, ante la caída de la actividad carbonífera -una de las principales fuentes de empleo del municipio-, muchas familias encontraron en el turismo una alternativa para subsistir.

La comunidad cuestiona que, mientras el Plan de Desarrollo Municipal prioriza el turismo, las decisiones recientes terminen desestimulándolo.

“Se tumbaron cocinas donde se preparaban sancochos, cuando se pudo hacer pedagogía y acompañamiento. Hay muchas formas institucionales de cuidar el río sin acabar con el trabajo de la gente”, sostuvo el cabildante.

Tras la protesta, la administración municipal citó a los voceros de la movilización a una reunión en el despacho del alcalde, programada para las 9:00 de la mañana de este martes, con el fin de revisar un pliego de peticiones que ya fue recibido por la Secretaría de Gobierno. De ese encuentro se espera una salida concertada que permita proteger el entorno natural sin seguir afectando la economía de las familias.

Finalmente, el concejal reiteró el llamado a los visitantes para que regresen al municipio y cuiden el entorno.

“Salazar de las Palmas es de puertas abiertas. Esperamos que muy pronto haya una solución para que vuelvan los paseos de olla al río y se reactive la economía local”, concluyó.