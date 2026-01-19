Internacional

Macron organizó una reunión de crisis con miembros de su Gobierno centrada en Groenlandia

El presidente francés que consideró “inaceptables” las amenazas de Trump y se mostró convencido de que los europeos llegarán a un consenso ante los anuncios

El presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este lunes 19 de enero, una reunión de crisis con miembros del Gobierno dedicado a diferentes temas de actualidad internacional pero que estará centrada en la crisis de Groenlandia tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a Francia y a otros países europeos.

Fuentes del Elíseo, citadas por los medios, indicaron que el Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional estaba convocado a las 12.00 locales con participación de los miembros del Ejecutivo implicados por esos asuntos.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de los ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, entre los que está Francia, que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

La reacción de Macron horas después fue para pedir a la Unión Europea la activación de su instrumento anticoerción, que abriría la puerta a una amplia gama de sanciones a Washington como tarifas aduaneras o restricciones a sus empresas en el acceso a licitaciones públicas europeas.

El presidente francés que consideró “inaceptables” las amenazas de Trump, se mostró convencido de que los europeos replicarán “de manera unida y coordinada”.

Más allá de Groenlandia, está previsto que la reunión sirva para abordar otras cuestiones internacionales, como la situación en Irán y en Siria.

Por la tarde, Macron preside también esta tarde un Consejo de Ministros dedicado a los presupuestos, en el que se formalizará la forma de su adopción, una vez que el Ejecutivo renunció a seguir intentando un acuerdo para su aprobación parlamentaria ante la ausencia de una mayoría suficiente.

