Macron organizó una reunión de crisis con miembros de su Gobierno centrada en Groenlandia

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este lunes 19 de enero, una reunión de crisis con miembros del Gobierno dedicado a diferentes temas de actualidad internacional pero que estará centrada en la crisis de Groenlandia tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a Francia y a otros países europeos.

Fuentes del Elíseo, citadas por los medios, indicaron que el Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional estaba convocado a las 12.00 locales con participación de los miembros del Ejecutivo implicados por esos asuntos.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de los ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, entre los que está Francia, que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

La reacción de Macron horas después fue para pedir a la Unión Europea la activación de su instrumento anticoerción, que abriría la puerta a una amplia gama de sanciones a Washington como tarifas aduaneras o restricciones a sus empresas en el acceso a licitaciones públicas europeas.

El presidente francés que consideró “inaceptables” las amenazas de Trump, se mostró convencido de que los europeos replicarán “de manera unida y coordinada”.

Más allá de Groenlandia, está previsto que la reunión sirva para abordar otras cuestiones internacionales, como la situación en Irán y en Siria.

Por la tarde, Macron preside también esta tarde un Consejo de Ministros dedicado a los presupuestos, en el que se formalizará la forma de su adopción, una vez que el Ejecutivo renunció a seguir intentando un acuerdo para su aprobación parlamentaria ante la ausencia de una mayoría suficiente.