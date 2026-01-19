Internacional

Dinamarca y Groenlandia proponen enviar una misión de la OTAN a la isla

“Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo”, declaró el canciller danés

Banderas de Dinamarca y Groenlandia. Foto: Getty Images

Banderas de Dinamarca y Groenlandia. Foto: Getty Images / pejft

Dinamarca y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, declaró este lunes 19 de enero, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

“Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo”, declaró el canciller danés, en presencia de Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, según imágenes de la televisión.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad