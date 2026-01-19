Nueva EPS logra reapertura de servicios en el Hospital San Rafael de Tunja

Tunja

Tras las reuniones sostenidas entre las directivas del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y el Agente Especial Interventor de Nueva EPS, se logró la reapertura de los servicios ambulatorios de salud en esta institución

La Vicepresidencia Nacional de Salud de Nueva EPS, Lyda Marcela Pérez Ramírez anunció que, en cumplimiento de los compromisos establecidos con los Entes Territoriales y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país, se desarrollaron mesas técnicas y reuniones con la ESE Hospital San Rafael de Tunja, logrando la reanudación de los servicios ambulatorios que se encontraban suspendidos para nuestros afiliados.

Destacó que, bajo el liderazgo del Agente Especial Interventor, Luis Óscar Galves Mateus se consolidaron acercamientos con las directivas del principal centro hospitalario de la red pública en Tunja y Boyacá, garantizando avances significativos en la prestación de los servicios.

La Nueva EPS, la más grande del país reafirma un compromiso con la continuidad y calidad de la atención en salud, y continuará gestionando las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el flujo oportuno de recursos dentro del sistema.