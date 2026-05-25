Alcaldesa de Tunja confirma suspensión temporal de pagos para revisar estado financiero

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, confirmó que al asumir el cargo ordenó suspender temporalmente los pagos de la administración municipal con el objetivo de revisar el estado financiero y presupuestal del municipio. Explicó que la medida se mantuvo durante dos días.

Además, Jiménez Gómez aseguró que posteriormente ordenó reactivar los pagos a contratistas y señaló que actualmente las cuentas que llegan a su despacho son firmadas en un plazo máximo de dos días. Indicó que algunos retrasos provienen de otras dependencias administrativas.

La alcaldesa encargada manifestó que varios contratistas llevaban meses sin recibir pagos antes de su llegada al cargo. Agregó que su despacho mantiene atención abierta para revisar casos en los que existan demoras en el trámite de cuentas y pagos.