“A la administración le quedó grande tomar decisiones”: Luceidy Rodríguez

Luceidy Rodríguez Contreras, Defensora Nacional para la Seguridad Vial, entregó balance sobre la campaña Toma pacífica por la seguridad vial homenaje a las víctimas realizada en Tunja, donde arrojó cifras preocupantes de accidentes en las vías.

“Decirles que nos preocupa lo que está pasando con la siniestralidad vial en el país ya que el índice más alto de muertos en Colombia son los siniestros viales. A cierre 31 de diciembre de 2025 tuvimos 8,800 muertos en las vías, 180 muertos semanales, con un índice de lesionados de 12,800. Eso es un tema supremamente grave porque es la causa de muerte más alta en el país comparada con atracos y otro tipo de muertes violentas”.

“Hoy el llamado a la ciudad de Tunja es porque en el primer trimestre de este año se han incrementado las cifras en relación al año pasado. Hoy le decimos a todos los actores viales que la responsabilidad es conjunta, que debemos cumplir las normas y, sobre todo, bajarle a la velocidad”.

Rodríguez explicó que lastimosamente hay algunas personas en contra de las cámaras de fotomultas y son los infractores porque las demás entidades, los moteros, los ciclistas están diciendo sí a la fotodetección de forma legal porque se requiere que haya protección de la vida en las vías, pero sobre todo la conciencia ciudadana.

“Este es un llamado a las autoridades del departamento porque dicen que es antipopular el tema de las cámaras de fotodetección y que es preferible que siga muriendo la gente en las vías porque a la administración le quedó grande tomar decisiones, hoy es un llamado a la comunidad, pueda que no nos guste. ¿A quiénes no les gusta? a los que se pasan el semáforo en rojo, a los que no cumplen las normas y a los que pasan en exceso de velocidad".

La Defensora hizo un llamado a la Administración local para que ponga la lupa a las cámaras que se encuentran en la Fundación Amparo del Niño ya que no están funcionando, iluminación en las vías y campañas de seguridad vial para reducir y acabar con las muertes violentas en las carreteras.