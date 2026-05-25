Alcaldesa de Tunja denuncia retrasos y falta de información en dependencias municipales

En entrevista con Caracol Radio, la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, aseguró que ha enfrentado dificultades internas con algunos funcionarios de la administración municipal. Señaló que existen retrasos en la entrega de información relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo y afirmó que algunos documentos tuvieron que ser solicitados en múltiples ocasiones.

María Paula Jiménez Gómez indicó que encontró un equipo acostumbrado a dinámicas distintas de trabajo y aseguró que ha debido construir relaciones de confianza dentro de la administración. La alcaldesa afirmó que ha encontrado «actitudes reactivas» y señaló que ejercer liderazgo desde la juventud y como mujer representa un reto dentro del funcionamiento institucional.

Jiménez Gómez manifestó que las dependencias debían entregar información organizada y dentro de los términos establecidos. Explicó que parte de los retrasos se han presentado en reportes sobre metas del Plan de Desarrollo Territorial y aseguró que la administración continúa recopilando y consolidando esos datos.