Más de 2.000 personas disfrutaron de paseos gratuitos en coches eléctricos durante el puente festivo

Disfrutar de las postales que ofrece el Centro Histórico de Cartagena y conocer su historia, en medio de los paseos gratuitos en las nuevas carrozas cien por ciento eléctricas y sostenibles que hacen parte del piloto liderado por la Alcaldía Mayor, se convirtió del 8 al 11 de enero en uno de los planes favoritos de miles de cartageneros y visitantes, durante el puente festivo.

En total, en los cuatro días, fueron más de 2.000 las personas que disfrutaron de una iniciativa libre de maltrato animal y que genera empleo formal, en sintonía con el legado cultural y arquitectónico de la ciudad.

En cada uno de los cuatro días, en los cuales se pasó de manera progresiva de 14 a 20 carrozas eléctricas, se realizó un recorrido conformado por siete circuitos, en horario de 4:00 p.m. a 8:00 p. m., teniendo como punto único de partida la Plaza de los Coches.

En coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), 191 usuarios diligenciaron una sencilla encuesta, a través de un código QR, como herramienta para conocer sus opiniones con relación a un servicio que pasa las páginas del maltrato animal y abre las puertas a un hermoso plan familiar para el disfrute de niños y adultos.

“Nos llena de inmensa alegría ser testigos de cómo, en un puente festivo donde la ciudad aún congrega muchos visitantes, el plan de disfrutar de los paseos o recorridos en los coches eléctricos ya se ha convertido en uno de los favoritos de miles de personas. Cuando pensamos en transformar una práctica que representaba décadas de maltrato animal, como lo eran los caballos cocheros, lo hicimos bajo un plan integral, y ya pueden apreciarse los cambios positivos que un hito de tal magnitud ha representado”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

La presentación oficial de los nuevos coches eléctricos, como parte de uno de los mayores logros del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se oficializó el pasado 30 de diciembre de 2025, en medio de un hito que contó con la presencia de diversos invitados del Distrito, el Gobierno nacional y la sociedad civil. Sin embargo, tras un primer día de plan piloto en el que más de 500 personas disfrutaron de los paseos— en solo dos horas de esa misma fecha— desde entonces los recorridos habían sido suspendidos para darle prioridad al libre flujo peatonal en la temporada turística más importante del año.

Ahora, a través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena, nuevamente se darán a conocer las fechas en las que podrá disfrutarse de este plan piloto que ha sido estipulado para una duración de tres meses.

La sustitución de caballos cocheros en el Centro Histórico de Cartagena está amparada en la expedición de la resolución No. 20243040046465 de 2024 y Anexo Técnico 79 del Ministerio de Transporte, previos estudios técnicos, que permitieron el diseño, construcción y ensamble de las carrozas, haciendo parte de un tipo de vehículo apto para la circulación en Colombia.

Cartagena es hoy pionera en el mundo en implementar un sistema completo de carrozas 100% eléctricas, haciendo al destino más competitivo al usar energía solar para abastecer la estación que cargará las baterías de los coches; al no generar emisiones de gas para funcionar; al sustituir 120 equinos, apostando por su cuidado y bienestar; al ser un producto innovador y pionero en este tipo de transporte turístico sostenible, y al integrar comunicaciones, monitoreo y digitalización para un servicio eficiente y seguro.

El plan piloto de coches eléctricos en el Centro Histórico de Cartagena es posible gracias a la articulación de todo el Distrito, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), Corpoturismo, Unidad Técnica Agropecuaria-Umata, Secretaría General, Secretaría de Turismo, Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Dirección Administrativa de Talento Humano, entre otros.