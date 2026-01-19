Lunes 19 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

19 de enero de 1966, se cumplen 60 años de la expedición de la ley segunda por la cual se creó el departamento del Quindío. Foto Adrián Trejos

Armenia

No paran los hechos violentos en Armenia y el Quindío el fin de semana se registraron tres homicidios y dos personas lesionadas con arma de fuego, ya son 11 asesinatos en lo que va del 2026 en el departamento, de los cuales seis en Armenia.

El caso más grave se presentó en el barrio Santander de Armenia dos personas entre ellos un conductor de taxi fueron asesinados en esa ciudad.

Según la Policía, Quindío dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en la carrera 24 con calle 34, momentos en que dos personas que se movilizaban a pie los atacaron con impactos por proyectil de arma de fuego; siendo auxiliados por uniformados quienes los trasladaron a centro médico, donde fallecen ante la gravedad de las heridas.

La primera víctima fue identificada como Richar Leandro Castaño Montoya de 41 años de edad, según la Policía presenta antecedentes judiciales por hurto en el año 2006, porte ilegal de armas de fuego en años 2007 y 2022, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2011 y lesiones personales en el año 2022.

El segundo fallecido fue identificado como Daniel Alejandro Rojas Castro de 21 años de edad con antecedentes judiciales de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2025.

en este mismo hecho resultó lesionada una persona de nacionalidad extranjera de 26 años de edad quien tiene antecedentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2025.

Las primeras indagaciones dan cuenta que al parecer las víctimas se encontraban comercializando estupefacientes en el sector.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su más enérgico rechazo frente a los recientes hechos violentos ocurridos en la ciudad, los cuales alteran la tranquilidad de la comunidad y atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana.

El mandatario fue enfático en señalar que no se tolerará ningún acto de violencia y que, desde el momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

En articulación con la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, la Administración Municipal anunció recompensas para las personas que suministren información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los responsables de estos hechos. La información será recibida con absoluta reserva.

“Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de los armenios y no descansaremos hasta que estos hechos sean esclarecidos”, señaló el mandatario local.

Y es que los homicidios en el Quindío, en Montenegro, un muerto y un herido dejó ataque sicarial.

Como Luis Alberto Colorado Rodríguez alias “Guicho” de 22 años de edad fue identificada la persona que fue asesinada en la madrugada del sábado 17 de enero en el municipio de Montenegro.

Este hecho se presentó en el barrio Ciudad Alegría, donde la víctima se encontraba departiendo en vía pública, cuando fue lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego, siendo trasladado hasta el hospital local donde fallece por la gravedad de las heridas, En este mismo hecho resultó lesionado un hombre de 23 años de edad, quien no presenta mayor gravedad.

Según la Policía la víctima tenía antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2019, 2020, 2021 y 2024, porte ilegal de armas de fuego en el año 2020 y violencia intrafamiliar en el año 2024.

Como Rosa Viviana Herrera Torres de 38 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada la tarde del domingo 18 de enero en el municipio de Calarcá a causa de atentado sicarial.

Este hecho se presentó sobre las 3:15 de la tarde, en el sector de Puente Rojo vereda Santo Domingo Bajo, momentos en que se encontraban departiendo con familiares; al lugar, llegaron 2 hombres a bordo de una motocicleta, donde uno de ellos, accionó un arma de fuego contra su integridad, siendo trasladada al hospital local, donde lamentablemente fallece a causa de las heridas.

Es de resaltar que, en este hecho resultó lesionado Juan David Benavides de 38 años de edad quien sería el esposo de la víctima y se encuentra recibiendo atención médica especializada.

La Policía Nacional en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturó a una mujer de 25 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho operativo, tuvo lugar en el kilómetro 3+00 vía Armenia – Alcalá Valle del Cauca, momentos en que uniformados en actividades de prevención y control, detienen un vehículo particular donde se movilizaban 2 mujeres y a una de ellas le fue hallado una maleta con 6 paquetes que en su interior contenía cocaína.

Esta persona junto a la sustancia incautada fue dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

Un muerto y dos heridos dejaron accidentes de tránsito en las vías del Quindío el fin de semana

El siniestro vial más grave se presentó en la mañana del sábado 17 de enero en la carretera que comunica al club campestre con el municipio de La Tebaida en el sector de Berhlan al sur del Quindío.

En el hecho una motocicleta en la que se transportaban una mujer y un niño choca con un tracto camión, dejando como saldo una mujer muerta en el lugar del accidente de tránsito identificada como Evelyn María Guerra Montes, de 30 años de edad y un niño de 9 años de edad con lesiones leves.

En la tarde del sábado 17 de enero, se presentó un aparatoso accidente de tránsito al norte de Armenia dejando dos personas heridas.

El siniestro vial se presentó en la calle 26 norte, vía que comunica a la Avenida Centenario con el Avenida Bolívar cerca al Centro de Convenciones donde un vehículo particular blanco por razones que son materia de investigación pierde el control y termina volcado sobre la vía, dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales al resultar lesionadas.

La emergencia fue atendida por integrantes del Grupo de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia y otros organismos de socorro.

Con una unidad de intervención rápida y un profundo conocimiento en estricación vehicular, realizaron labores cruciales de estabilización del vehículo y otras intervenciones.

En cámaras de seguridad quedó grabado el siniestro vial en el barrio Ciudad Dorada al sur de Armenia donde se presenta la colisión entre una camioneta y una motocicleta.

En el video queda en evidencia que, aunque el motociclista no respetó al parecer el pare y por eso se produce el choque, el conductor de la camioneta roja no auxilió a las dos personas que terminaron tendidas en el piso, sino que se fue el lugar del accidente.

Un Sargento retirado de la Policía se encadenó en la sede de sanidad en Armenia como protesta y pidiendo que le entregué los medicamentos que necesita para su tratamiento de enfermedad.

Un fallo del tribunal administrativo del Quindío ordena garantizar agua potable y saneamiento a los habitantes del municipio de Filandia, uno de los más hermosos y visitados por turistas nacionales e internacionales.

El Tribunal Administrativo del Quindío (Sala Quinta de Decisión), mediante Sentencia 01-2026 del 14 de enero de 2026, dentro de la acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo donde, declaró vulnerados los derechos colectivos de la comunidad al acceso a servicios públicos eficientes y oportunos, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a infraestructura que garantice condiciones sanitarias adecuadas.

El presidente de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío, Luis Alberto Vargas que fue parte activa de la acción popular que presentó la acción popular celebra el buen recibo del fallo por parte del alcalde de Filandia que no apeló el fallo al igual que Empresas Públicas del Quindío y Plan Departamental de Agua, PDA

El Tribunal concluye que, aunque existan “avances” o intervenciones puntuales, persisten falencias estructurales graves y un riesgo latente de emergencia sanitaria por deterioro y obsolescencia de la infraestructura (acueducto y alcantarillado), lo que exige pasar de la planeación prolongada a la ejecución verificable. En términos simples: el problema no se resuelve con anuncios ni estudios eternos por parte del PDA y EPQ; se resuelve con obras y gestión interinstitucional con cronograma y control.

¿Qué ordenó el Tribunal?

El fallo fija una hoja de ruta obligatoria y coordinada entre las entidades responsables:

Municipio + Departamento del Quindío + EPQ: en 3 meses, deben elaborar un Plan Integral de renovación y/o adecuación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Luego, en los 2 meses siguientes: presentar proyectos / planes ante el Min Vivienda para procurar financiación conjunta (Nación–Departamento–Municipio–empresa).

Viceministerio de Aguas: dar prioridad y emitir respuesta concreta en un máximo de 3 meses. Con recursos consolidados: máximo 6 meses para contratar. La ejecución de las obras deberá tener plazos técnicos sin superar 1 año. Superservicios: debe ejercer vigilancia y rendir informes al Tribunal.

Precisamente en redes sociales el alcalde de Filandia, Duberney Pareja celebró el fallo del Tribunal y destacó la importancia de la decisión para fortalecer el acueducto del municipio y que responde a una de las metas del plan de desarrollo y por eso espera que se presenten los proyectos para mejorar la infraestructura del acueducto de uno de los municipios más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Comfenalco Quindío informa que no está entregando bonos, mediante un supuesto listado de cédulas de ciudadanos de Armenia, según anuncio fraudulento que viene circulando a través de mensajes de texto.

Por consiguiente, invita a quienes hayan recibido esta comunicación a abstenerse de acceder al enlace anexo, por el riesgo que puede representar para la seguridad de sus datos personales. Cabe destacar que la jurisdicción de las cajas de compensación familiar es territorial y en este caso en particular, Comfenalco Quindío, ni ninguna otra entidad del sistema ha emitido un aviso relacionado con el tema que se menciona en la publicación.

Tras ajustes técnicos, PDA Quindío entregará esta semana el carro compactador a Quimbaya. Cabe recordar que, durante el inicio del proceso de entrega realizado días atrás, se presentó un incidente operativo ocasionado por una maniobra inadecuada del operario de la empresa NEPSA, lo que derivó en un daño mecánico del vehículo.

El proveedor confirmó que entre el 19 y el 25 de enero de la semana en curso, se llevará a cabo la entrega oficial del vehículo compactador al municipio de Quimbaya, una vez superados en su totalidad los ajustes requeridos.

Este proceso incluirá, además, la capacitación técnica al personal que designe la administración municipal, la entrega del manual de operación y el acompañamiento necesario para asegurar el adecuado uso del compactador, consolidando así una iniciativa que se materializa en beneficio directo de los quimbayunos y del fortalecimiento de los servicios públicos en el municipio.

En noticias relacionadas con animales, La fiscalía general de la Nación presentó pruebas que dan cuenta de la responsabilidad de Jarol Alberto Cuellar Arias en la muerte de un husky siberiano, de nombre ‘Niño’, el 3 de septiembre de 2025, en un predio del municipio de Buenavista, Quindío.

En el curso de la investigación se conoció que el hombre disparó en varias ocasiones contra el perro en un hecho de intolerancia. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte a animal.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia, a través de su equipo de Bienestar Animal, atendió un caso de rescate de un felino en el barrio Granada, luego de que el gatico quedara atrapado entre las paredes de dos viviendas desde la noche del viernes 16 de enero. Durante ese día no fue posible lograr su liberación, pese a los esfuerzos iniciales realizados por la comunidad.

Ante la persistencia de la situación y la preocupación por el bienestar del animal, los habitantes del sector solicitaron el apoyo institucional. Gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el equipo de Bienestar Animal, fue posible realizar el rescate de manera segura y oportuna.

Sigue la polémica por la guacamaya lupita, desde la CRQ insisten que este ejemplar no corresponde a su rango natural de distribución y plantea desafíos en términos de conservación y manejo de fauna silvestre.

De acuerdo con los informes técnicos del área de Fauna Silvestre de la CRQ, la guacamaya requiere ecosistemas cálidos de tierras bajas, como los presentes en la Amazonía y la Orinoquía colombiana, además de algunos sectores del Magdalena Medio y el Caribe continental.

Su supervivencia depende de la existencia de bosques tropicales extensos, árboles de gran porte para anidar y una oferta regular de frutos y semillas.

A través de redes sociales en especial Facebook, el grupo denominado Quindío Ciclismo le salió al paso a este comunicado de la CRQ con el título “La Comunidad Protectora de Lupita”,

En el mensaje se expresó “profunda preocupación y rechazo ante un posible nuevo traslado de la guacamaya conocida como ‘Lupita’. “Tenemos conocimiento de que, en intervenciones anteriores por parte de la autoridad, el ejemplar sufrió daños físicos y un deterioro en su estado general”.

Con el inicio del calendario académico 2026, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, trabaja para garantizar la permanencia escolar y el bienestar de la niñez y la juventud del municipio a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el apoyo con el transporte escolar.

A la fecha, cerca del 90 % de los estudiantes de los 33 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio ya se encuentran matriculados, lo que evidencia la preparación del sistema educativo para recibir a los niños, niñas y jóvenes a partir del 26 de enero, fecha oficial de inicio de clases.

El secretario de educación, Antonio José Vélez Melo, indicó además que ya se completaron las ubicaciones y reasignaciones de la planta docente, con un avance del 95 % y con un aumento de los docentes de preescolar y orientadores.

Sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, el líder la cartera indicó que para 2026 contará con una inversión superior a los 25.100 millones de pesos, beneficiando a 22.979 estudiantes, con el mismo número de cupos garantizados. Este programa no solo asegura una alimentación balanceada sino, además, se consolida como una herramienta clave para la permanencia escolar y la equidad educativa.

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, destacó la conmemoración hoy lunes 19 de enero de 2026, por los 60 años de la promulgación de la Ley 2° que seis décadas atrás viabilizó la creación del departamento del Quindío, una decisión del Congreso que se haría realidad meses después, el 1° de julio del mismo año, cuando de manera oficial empezó a operar administrativamente esta entidad territorial.

Galvis Bedoya hizo un alto elogio al trabajo realizado por muchos quindianos y por amigos de esta causa que desde otras regiones apoyaron la iniciativa durante muchos años, la cual finalmente, hace seis décadas fue concretada con el liderazgo de los entonces parlamentarios Ancizar López López, Silvio Ceballos Restrepo, Rodrigo Gómez Jaramillo y un sinnúmero de personas que desde lo político, social, económico, institucional, gremial y comunitario, desplegaron su trabajo comprometido para que el Quindío fuera una realidad como departamento.

En noticias políticas, los secretarios del interior Jaime Andrés Pérez, de agricultura Brayan Naranjo y el director de Indeportes Camilo Ortiz renunciaron a sus cargos en la gobernación del Quindío, para acompañar la campaña política de Jesús Bedoya a la cámara de representantes

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo desde Armenia fue claro en manifestar que crítica de los gobernadores es válida al decreto de emergencia económica, pero no es el camino jurídico que han tomado al pretender aplicar una excepción de inconstitucionalidad.

“Hemos estado tres días recorriendo el Eje Cafetero. El miércoles en Pereira, ayer en Manizales y hoy llegamos a Armenia, promoviendo nuestra propuesta presidencial y las listas al Congreso de En Marcha en alianza con el Partido Verde.

¿Cuál es su postura frente al Gobierno Nacional y al decreto de emergencia económica rechazado por varios gobernadores?

Juan Fernando Cristo: “Colombia necesita acabar con el centralismo y avanzar en la autonomía territorial. El decreto de emergencia económica, aumentando el IVA a licores y cigarrillos, va en contravía de ese espíritu.

Hubiera sido clave concertar estas decisiones con los gobernadores, porque existe un riesgo real de afectación a los ingresos departamentales. La crítica de los gobernadores es válida, pero no lo es el camino jurídico que han tomado al pretender aplicar una excepción de inconstitucionalidad., eso no tiene sentido. Hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional. No se puede desacatar ni al Gobierno, ni al Congreso, ni a las Cortes. Hay que blindar la institucionalidad.

Dicho esto, también se equivoca el Gobierno al acusar a los gobernadores de prevaricato cuando están defendiendo los intereses de sus regiones”.

El próximo 8 de marzo habrá consultas. ¿Participará usted en la consulta del Pacto Frente Amplio?

Juan Fernando Cristo: “Aún no hemos tomado una decisión. La tomaremos en las próximas semanas tras dialogar con la militancia de En Marcha y con nuestros candidatos al Senado y a la Cámara.

Queremos una decisión democrática al interior del partido. Fuimos invitados en diciembre, pero en ese momento decidimos no participar. Tenemos plazo hasta el 6 de febrero y en los próximos días anunciaremos la decisión al país”.

En materia de salud ¿Qué propuestas concretas está presentando su campaña?

Juan Fernando Cristo: “Escogimos el Eje Cafetero para presentar nuestra propuesta de salud llamada ‘Los pacientes primero’. Partimos de una premisa: Colombia no puede seguir en acusaciones mutuas. Todos somos responsables de la crisis del sistema de salud.

Nuestra propuesta tiene tres ejes:

1. Liderar una reforma estructural a la salud en los primeros 100 días del próximo gobierno.

2. Un plan de choque de emergencia para garantizar que no se suspendan tratamientos médicos y asegurar el suministro oportuno de medicamentos, eliminando las largas filas que afectan la dignidad de los pacientes.

3. Un nuevo sistema de inspección, control y vigilancia de los recursos de la salud. Hoy más de 100 billones de pesos no están bien vigilados. La Superintendencia de Salud es un ente politizado, corrupto e ineficaz. Proponemos una entidad independiente, autónoma, transparente y despolitizada”.

¿Cuál es su opinión sobre el debate de la Autopista del Café y los peajes?

Juan Fernando Cristo: “Este es un ejemplo más del centralismo que tiene agobiado al país. No tiene sentido que el Gobierno Nacional tome decisiones sobre la Autopista del Café.

Las decisiones sobre peajes, participación privada y costos deben tomarse aquí en la región, por los gobernadores y alcaldes, junto al sector productivo y social.

La participación del sector privado ha sido clave en la infraestructura del país durante los últimos 30 años y debe continuar. El Estado no tiene los recursos suficientes.

Eliminar peajes puede sonar popular, pero puede generar un deterioro futuro de una vía clave para la competitividad y movilidad del Eje Cafetero. Aquí se necesita diálogo y concertación”.

En deportes, polémica en el primer partido de la liga betplay Dimayor en el estadio Centenario de Armenia, luego de la victoria como visitante de Llaneros sobre el Deportivo Pereira, esto debido a polémicas decisiones arbitrales y del VAR que perjudicaron al equipo matecaña

El técnico del Deportivo Pereira Arturo Reyes, en rueda de prensa manifestó su inconformidad con la actuación del árbitro central y del VAR donde estaba el árbitro quindiano Jhon Ospina, por dos jugadas que perjudicaron al equipo matecaña, una expulsión y una jugada de pena máxima que incidieron en el resultado final del partido.