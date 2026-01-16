“Hay más pérdidas, menos recursos y más quejas”: Así vamos en salud

En Caracol Radio estuvo el exministro Augusto Galán hablando del más reciente informe de la organización “Así Vamos en Salud”, que hace una radiografía del complejo panorama financiero y operativo para el 2026.

El médico aseguró que el diagnóstico alerta sobre la profundización de una crisis que se refleja en el aumento de pérdidas, la insuficiencia de recursos y un rompimiento en la entrega de servicios, lo que ya se traduce en quejas crecientes de los usuarios.

“Los datos oficiales muestran que el déficit patrimonial del sistema alcanzó los –$15,8 billones, un deterioro acelerado frente al cierre de 2024, cuando esta cifra fue de –$9,7 billones”, dijo el exministro.

Además, según el informe, a noviembre de 2025 las pérdidas operacionales superaron los $7,3 billones y la siniestralidad global se mantuvo por encima del 108 %, lo que indica que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos reales de atención, en especial en el régimen contributivo.

El análisis también señala que la falta de información financiera completa por parte de EPS, como la Nueva EPS, que no ha reportado oportunamente su situación, limita la comprensión integral del riesgo del sistema.

Por otra parte, el Presupuesto Máximo para 2025 no fue ejecutado con oportunidad: de los $4,4 billones proyectados, solo se ordenaron para giro $2,4 billones, afectando la liquidez de las EPS y comprometiendo la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.

Cabe resaltar que el deterioro ya tiene efectos visibles en la experiencia de los usuarios. Para finales de 2025 se proyecta un acumulado superior a 2 millones de quejas, peticiones, reclamos y solicitudes (PQRS), mientras que las tutelas en salud podrían superar las 300 mil, evidenciando una creciente insatisfacción ciudadana y mayores dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios de salud.