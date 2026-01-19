Las autoridades de Ibagué investigan tres casos de sicariato ocurridos el fin de semana

Ibagué

Un nuevo caso de sicariato se registró en la tarde del domingo 18 de enero en la vía que conecta a la plaza de mercado de El Salado con el sector de huevos oro comuna 7 de la capital del Tolima.

Según el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el sector fue lesionada con arma de fuego una persona identificada como José Omar Hurtado.

“Fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad por parte de funcionarios de la Policía Nacional donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas”, dijo el coronel Edgar Fernando López González.

Según el oficial, tras estos hechos la Policía designó un grupo especial con el fin de recopilar la información que permita esclarecer este caso “Con los primeros avances de investigación se pudo establecer que el hombre fallecido era conocido con los alias de ´Chinga´ o ´Minga´”.

La persona que perdió la vida en este ataque sicarial registraba 5 anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal violento con menor de 14 años y violencia intrafamiliar indicó la Policía.

Durante el fin de semana en la capital del Tolima se registraron tres casos de sicariato, dos de los hechos ocurrieron en la vía al Aeropuerto Perales en la madrugada del sábado 17 de enero.

En la vía que conecta a la plaza de El Salado con el sector de Huevos Oro hace una semana también se había registrado un caso de homicidio de un tatuador, situación que investigan las autoridades.