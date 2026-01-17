Ataque sicarial dejó dos jóvenes muertos y una mujer herida en la vía hacia el aeropuerto de Ibagué

Ibagué

Conmocionada se encuentra la población ibaguereña y preocupadas las autoridades por el violento ataque sicarial registrado en la madrugada de este sábado 17 de enero en la vía que conduce hacia el Aeropuerto Perales de Ibagué.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, reveló que dos jóvenes perdieron la vida luego de ser víctimas de un ataque con arma de fuego. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Fernando Ramírez Díaz, colombiano de 25 años, y Alejandro Martínez Alvarado, venezolano de 23.

“Un hecho violento en el cual pierden la vida, ultimados con arma de fuego; un hecho que nos tiene inquietos y sobre el cual ya están trabajando Sijín, Sipol y Fiscalía. Jóvenes pierden la vida, los dos con importantes antecedentes por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y hurto agravado”, contó el funcionario.

Espín agregó que “en estos momentos se están haciendo las indagaciones correspondientes por parte de la Policía y ya se tienen líneas importantes para llegar a una conclusión de este hecho fatal”.

Al parecer, los jóvenes se hallaban presenciando los denominados ‘piques ilegales’ que suelen organizarse en la vía hacia el aeropuerto. Sin embargo, el secretario de Gobierno descartó que las víctimas estuvieran participando en ellos.

Además, en medio del ataque sicarial también resultó lesionada una mujer, aún pendiente por identificar, quien registraría “importantes antecedentes judiciales”. La mujer es atendida en un centro asistencial de Ibagué.

“Estos hechos son preocupantes y estamos con todos los radares encima, con todas las instituciones, tanto Policía como Fiscalía, reunidos y trabajando en ello, porque un doble sicariato no es normal en nuestra ciudad”, concluyó Espín.