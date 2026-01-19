Hospital San Rafael y Nueva EPS acuerdan reactivar servicios ambulatorios en Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la Nueva EPS lograron un acuerdo que permitirá el restablecimiento de los servicios ambulatorios que habían sido restringidos a los usuarios de esta aseguradora, tras varias semanas de tensión financiera. Así lo confirmó el gerente del centro asistencial, el doctor Germán Pertuz, en entrevista con Caracol Radio, donde explicó que la medida de suspensión se adoptó como un mecanismo para proteger la estabilidad económica del hospital ante el incumplimiento de compromisos de pago por parte de la EPS.

Según explicó el doctor Pertuz, la situación se originó en la primera semana de diciembre, cuando directivos del hospital se reunieron en Sogamoso con la directora departamental de la Nueva EPS y el director zonal enviado desde Bogotá, con el fin de evitar un cierre de servicios. En ese encuentro se pactaron compromisos de pago para garantizar el flujo de recursos durante diciembre. Sin embargo, «...este acuerdo se incumplió totalmente por parte de la Nueva EPS...», lo que obligó al Hospital Universitario San Rafael a decretar el cierre de los servicios ambulatorios para salvaguardar su sostenibilidad financiera.

El director del hospital precisó que la restricción se aplicó exclusivamente a los servicios ambulatorios, entre ellos la consulta externa, las cirugías programadas, los exámenes especiales y otros procedimientos no urgentes. En contraste, aclaró que la atención en urgencias, hospitalización, cirugías de urgencia, unidades de cuidado intensivo para adultos, pediatría y neonatales, así como la atención a maternas, menores de un año y programas especiales, continuó prestándose con total normalidad. Esta suspensión afectó cerca de 9.400 citas mensuales asignadas a usuarios de la Nueva EPS.

Tras varias mesas de trabajo, el pasado sábado en horas de la mañana se logró la firma del acuerdo por parte de la vicepresidenta financiera de la Nueva EPS en intervención, resultado de negociaciones adelantadas desde el miércoles con el doctor Óscar Gálvez, interventor nacional de la entidad.

De acuerdo con el doctor Pertuz, el pacto garantiza un flujo importante de recursos, aunque aclaró que «...no cubre la totalidad de la deuda...», la cual calificó como considerable. Además, se establecieron nuevas mesas técnicas para revisar glosas, radicaciones, devoluciones y otros asuntos administrativos.

Con la firma del acuerdo, los servicios ambulatorios serán restablecidos a partir del lunes a las 7:00 de la mañana, momento desde el cual se retomará la asignación de citas a los usuarios de la Nueva EPS a través de los canales habituales del hospital. No obstante, el director fue enfático en señalar que el cumplimiento del compromiso será objeto de seguimiento permanente y advirtió que, en caso de nuevos incumplimientos, se procederá nuevamente a la suspensión de los servicios. El acuerdo busca no solo reactivar la atención ambulatoria, sino avanzar en soluciones financieras que redunden en una mejor atención para los usuarios y en beneficio de los boyacenses.