Luis Fonsi y Feid revelan su primera canción juntos, “Cambiaré”

Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, que año tras año marcan el cierre oficial de la temporada navideña en Puerto Rico, vivieron uno de sus momentos más memorables del inicio de 2026 gracias a una aparición inesperada que desató la euforia del público.

Luis Fonsi y Feid sorprendieron a los cientos de miles de asistentes al revelarse en pleno corazón del Viejo San Juan y anunciar, por primera vez en público, su primera colaboración musical juntos, titulada “Cambiaré”.

FEID Y LUIS FONSI CORTESIA UNIVERSAL Ampliar

La presencia de ambos artistas, que no estaba incluida en la programación oficial del evento, provocó una reacción inmediata tanto en las calles como en las redes sociales. En cuestión de minutos, los videos del momento comenzaron a circular de forma masiva en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del fin de semana y en una de las noticias musicales más destacadas del inicio del año.

Pero la sorpresa no se limitó a la aparición física. Fonsi y Feid revelaron además un adelanto exclusivo de “Cambiaré”, generando aún más expectativa entre los fanáticos que abarrotaban las calles del Viejo San Juan. El anuncio confirmó lo que hasta ahora era solo un rumor entre seguidores de ambos artistas: una colaboración que une dos generaciones y dos estilos que convergen en una propuesta inesperada.

“Cambiaré” marca una poderosa incursión en la salsa, un género emblemático del Caribe, y representa un giro emocionante tanto para Luis Fonsi como para Feid. La canción fusiona la experiencia y solidez vocal de Fonsi con la frescura y sensibilidad urbana que ha caracterizado la carrera de Feid, dando como resultado una propuesta que honra las raíces del género con una energía contemporánea.

El estreno mundial de “Cambiaré”, tanto del tema como de su video oficial, está programado para este martes 20 de enero a las 7:00 p. m. (hora del Este) en todas las plataformas digitales. Desde ya, el lanzamiento se perfila como uno de los estrenos más impactantes de los primeros meses de 2026, no solo por la novedad de la colaboración, sino por la apuesta sonora que representa.

La presentación sorpresa fue concebida como un regalo para los asistentes a las Fiestas de San Sebastián, que este año volvieron a congregar a multitudes en una celebración donde la música, la cultura y la identidad puertorriqueña se tomaron las calles. Para Fonsi y Feid, elegir este escenario para revelar su proyecto tuvo un significado especial, al tratarse de una de las celebraciones culturales más concurridas y emblemáticas de la isla.

Con este anuncio, ambos artistas reafirman su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas audiencias, mientras elevan la expectativa de un lanzamiento que promete dar mucho de qué hablar en la escena musical latinoamericana durante 2026.

Crédito de foto: @truco.photo