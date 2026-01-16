Cartagena imparable: más de 2,6 millones de pasajeros se movilizaron en la temporada de fin de año

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, se presentó el balance oficial de la temporada turística de Navidad y Fin de Año, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, con resultados altamente positivos que ratifican a la ciudad como uno de los destinos más importantes y preferidos del país y el Caribe.

Durante la temporada, Cartagena movilizó un total de 2.632.821 pasajeros, una cifra que contempla el flujo de entradas y salidas de la ciudad por las distintas terminales y medios de transporte. Este consolidado incluye 1.626.180 por vía terrestre, 767.806 pasajeros reportados desde vía aérea, 179.756 personas movilizadas por la Terminal de Transporte y 59.079 visitantes que arribaron a la ciudad a través de cruceros marítimos.

Del total de pasajeros movilizados, más de 1,3 millones de personas ingresaron a Cartagena como visitantes, reflejando la confianza de turistas nacionales e internacionales en la ciudad y el fortalecimiento sostenido de su oferta turística, cultural y de servicios.

El ingreso de visitantes por vía aérea alcanzó los 370.481 pasajeros, lo que representó un incremento del 5,60 % frente a la temporada 2024 – 2025. De este total, 87.435 fueron pasajeros internacionales, con un crecimiento del 7,3 %, según cifras reportadas por la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC).

Por vía terrestre, se registró el ingreso de 894.809 pasajeros, distribuidos entre 179.756 pasajeros por las terminales Norte y Sur, y 715.053 pasajeros que se movilizaron por los peajes aforados en la Vía al Mar, Bayunca y Gambote, de acuerdo con datos emitidos por la Terminal de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia (DITRA).

En cuanto a la conectividad marítima, Cartagena recibió 59.079 visitantes a través de cruceros, lo que significó un crecimiento del 12,58 % frente a la temporada anterior, consolidando a la ciudad como el hub de cruceros más importante del Caribe Sur y un puerto clave para el turismo internacional. Resaltamos la operación de embarque de Royal Caribbean, compañía que extiende su operación semanal en La Heroica hasta abril de 2027, fortaleciendo la proyección internacional de Cartagena como destino de cruceros.

Adicionalmente, según datos de la Dirección General Marítima (DIMAR), durante la temporada se movilizaron 7.748 motonaves, con un total de 159.837 pasajeros, evidenciando la alta dinámica de las actividades náuticas, recreativas y de transporte marítimo en el destino.

El comportamiento del sector hotelero también reflejó un balance positivo. De acuerdo con cifras de Asotelca, la ocupación hotelera ejecutada durante la temporada de Navidad y fin de año de 2025 fue del 81,28 %, lo que representa un incremento de 4,3 puntos porcentuales frente al 76,98 % registrado en la temporada anterior, evidenciando una mayor demanda de alojamiento formal y la confianza del visitante en la oferta hotelera de la ciudad.

“La temporada de fin de año nos deja un balance muy positivo y confirma que Cartagena siempre será un buen plan. Más de 1,3 millones de visitantes eligieron nuestra ciudad para cerrar y comenzar el año, y más de 2,6 millones de pasajeros se movilizaron en la ciudad, lo que refleja el trabajo articulado que venimos realizando para fortalecer la experiencia turística, mejorar la infraestructura, ordenar el destino y garantizar un turismo responsable y sostenible”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Más de 75 mil pasajeros movilizados desde el Muelle de La Bodeguita

Por su parte, la Corporación Turismo Cartagena de Indias reporta que desde el Muelle de La Bodeguita, único autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular, se movilizaron 75.251 pasajeros en 1.906 embarcaciones, es decir, 9.751 pasajeros por encima de la proyección para la temporada:

A Tierrabomba e Islas del Rosario zarparon 1.678 embarcaciones con 54.120 pasajeros. Asimismo, la operación de Sunset movilizó 204 embarcaciones con 19.798 pasajeros. Finalmente, con la llegada de cruceros 24 embarcaciones con 1.333 pasajeros recorrieron la bahía en un plan especial para cruceristas.

“Desde el Muelle de La Bodeguita realizamos una operación ininterrumpida durante la Navidad y Año Nuevo, desplegando toda la capacidad logística del mismo, lo cual nos permitió ofrecer un servicio de embarque seguro, ágil y sin contratiempos. Superamos en un 16% las proyecciones, esperábamos movilizar 65.530 pasajeros y el balance arroja una cifra de 75.251, lo cual nos posiciona como un punto confiable para realizar turismo náutico y marinocostero en la ciudad por parte de los visitantes”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Cartagena, un destino que se fortalece

Desde la Alcaldía de Cartagena se destacó que estos resultados son producto del esfuerzo conjunto entre el Distrito, el sector privado, los gremios, las comunidades y los actores del turismo, así como del compromiso con campañas de cultura ciudadana, seguridad, ordenamiento de playas y promoción del destino.

“Cada cifra representa oportunidades para nuestra gente: más empleo, más ingresos y mayor bienestar para quienes viven del turismo. Seguiremos trabajando para que Cartagena no solo sea un destino atractivo, sino un lugar donde el turismo se traduzca en desarrollo, inclusión y calidad de vida”, agregó Londoño Zurek.

El balance de la temporada de fin de año ratifica a Cartagena como un destino competitivo, diverso y preparado para recibir visitantes durante todo el año, con una oferta que integra sol y playa, patrimonio histórico, gastronomía, eventos, turismo comunitario y experiencias culturales.