En San Luis de Gaceno, Boyacá, se adelantará reunión clave con el Gobierno Nacional

Comunidades de San Luis de Gaceno y Santa María rechazan cobro del peaje y exigen soluciones ante condiciones precarias de la vía.

San Luis de Gaceno

Comunidades de San Luis de Gaceno y Santa María realizarán hoy una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Transversal del Sisga para analizar los puntos concertados en la última reunión, con el fin de levantar la manifestación en el peaje de San Luis.

Desde hace varios meses la comunidad de estos dos municipios en Boyacá y Sabanalarga de Casanare le han solicitado a la Concesión Transversal del Sisga que cumpla con lo pactado en las mesas técnicas realizadas en el departamento que tienen que ver con los indicadores contractuales para el cobro del peaje, debido a que la vía presenta pasos a un solo carril y al menos 16 puntos críticos.

“El contrato no se está cumpliendo, la vía no está disponible como lo indica la ley 1508. La solicitud es clara: que se extienda la suspensión del cobro del peaje hasta que la vía esté realmente disponible, como lo establece el contrato”, aseguró Milena Porras, líder comunal.

Este lunes 19 de enero, desde las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la mesa de diálogo donde se espera llegar a un acuerdo concreto con las autoridades nacionales que están a cargo de este importante corredor vial en el departamento de Boyacá.

“Esta reunión que vamos a hacer es precisamente para mirar cómo direccionamos el tema. Si tiene que estar la Procuraduría allí para iniciar las preliminares, pues toca hacerlo, porque me parece que la gente merece respeto. Yo creo que la solicitud que se hizo en la pasada reunión donde la Procuraduría estuviera ahí presente para poder mirar si efectivamente los incumplimientos son por omisión de unos funcionarios y de qué funcionarios, pues entonces toca hacerlo, porque no se puede esperar más”, aseguró Mauricio Reyes Camargo, Asesor de Despacho de la Gobernación de Boyacá.

El funcionario indicó, además, que participó la semana anterior en la reunión que se adelantó en Santa María donde estuvo atento a la situación que se presenta.

“Estuve en la mesa de diálogo realizada el jueves anterior y allí me enteré de que llevaban dos años en este conflicto. Hay instituciones que han incumplido sus compromisos, en muy bajo porcentaje es del resorte del Gobierno Departamental, sino que es resorte del Gobierno Nacional y ha incumplido entre ellos la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”, agregó Reyes Camargo.

Por ahora la comunidad permanecerá manifestándose en el peaje de San Luis de Gaceno por el cobro que inició el pasado viernes 16 de enero y el incumplimiento en las obras y el mantenimiento en los 16 puntos críticos de la Transversal del Sisga.