En promedio tres personas son asesinadas al día en Bogotá

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que al día se presentan en promedio tres asesinatos en Bogotá, una situación que alarma a la ciudadanía.

Sin embargo, señaló que en comparación con otras ciudades, Bogotá no tiene los peores indicadores de inseguridad.

“Pero eso es una cifra que si uno compara con el resto del país, es mucho menor. Es la segunda ciudad, de las grandes ciudades de Colombia, con menor tasa de homicidio”, indicó Galán.

Resaltó que se mejoraron los indicadores de seguridad en la ciudad.

“Pasamos en el 2024 a 7 mejorando y en el 2025 a 9 mejorando. Yo sé que son cifras frías y no queremos quedarnos en eso”, afirmó.

Inauguran nuevo CAI en la Calle 80

Después de más de 12 años sin funcionar, el CAI de la Calle 80, en el noroccidente de Bogotá, se puso nuevamente en servicio de la comunidad.

Esta entrega la hizo la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local de Engativá.

Este lugar tendrá 21 uniformados atendiendo los requerimientos de la ciudadanía de este sector de la ciudad, en el que se encuentra uno de los principales corredores viales de entrada y salida de Bogotá.

“Es una gran noticia que, por fin, hoy pongamos en funcionamiento este CAI que tendrá un cubrimiento particularmente en el corredor estratégico de la 80. (…) Esto nos permitirá atender mejor estos barrios y liberar capacidades en otras zonas de la localidad para enfocarse en el borde entre Engativá y Suba”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El Brigadier General de la Policía Nacional, Wharlinton Gualdrón, aseguró que este nuevo CAI tuvo una inversión de 289 millones de pesos y “no solo representa infraestructura física, sino también el compromiso que cada policía ha asumido con valentía para servir, proteger y acompañar a la comunidad en cada momento, cada cuadra y cada situación que requiera”.

Como parte del fortalecimiento operativo, la Alcaldía Local de Engativá además realizó una inversión significativa que permitió la compra de 18 motocicletas — 12 asignadas a este CAI y seis para otros puntos de la localidad— y un vehículo tipo panel, los cuales se integran al proceso de renovación del parque automotor de la Estación Décima de Policía.

Adicionalmente, está prevista la entrega de ocho motocicletas más, con el fin de completar un total de 26 vehículos durante 2026.




