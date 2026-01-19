¿En busca de Selección Colombia?: Diego Valoyes regresa al fútbol argentino

El atacante colombiano Diego Valoyes, de 29 años de edad, salió cedido de Juárez, desde el fútbol mexicano, en donde jugó 25 partidos, registró 3 goles y 3 asistencias, de vuelta a Argentina. Valoyes llegó a finales del 2023 en su segunda experiencia en el fútbol internacional.

Anteriormente, el delantero cartagenero estuvo en Talleres de Córdoba desde el 2021. Ese año jugó 33 partidos, marcó 8 goles y aportó 2 asistencias. El segundo año que estuvo en La T, jugó 24 partidos, marcó 4 goles y asistió en 6 ocasiones.

¿Cuál es el equipo al que llega Diego Valoyes?

El día de hoy Diego fue presentado precisamente como nuevo jugador de Talleres de Córdoba, club al que llega cedido por una temporada desde Juárez de la Liga MX. Las primeras palabras de su regreso, expresó la felicidad que tiene al volver al equipo de Argentina.

“Siento que Talleres fue mi casa, creo que lo sigue siendo. Es una felicidad enorme para mí y para mi familia poder volver a estar acá. Talleres me dio la oportunidad de mostrarme hacía el mundo, quiero conseguir grandes cosas en lo personal y lo grupal”, afirmó el delantero colombiano en su video de presentación.