Empezó la construcción de ciclorrutas en la Sabana de Bogotá: Funza-Siberia es el primer tramo

Empezó la construcción de ciclorrutas en la Sabana de Bogotá. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Cundinamarca

Este lunes 19 de enero comenzaron las obras de la ciclorruta en la vía que conecta Funza con el sector de Siberia en Cota, marcando un hito en la movilidad del país.

En total serán 40 kilómetros de ciclorruta que se construirán en los corredores viales de la Sabana de Bogotá.

“Especialmente, este tramo (Funza-Siberia) llama la atención porque aquí tenemos localizados más de 12 parques industriales con más de 35 mil personas que toman este corredor diariamente en el día y en la noche”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Este corredor tiene un alto nivel de accidentalidad. Durante los últimos 10 años, se han presentado solo en esta vía, más de 200 siniestros viales y en 2025 se murieron 12 ciclistas.

Millonaria inversión

Solo este primer tramo tuvo una inversión de más de 27 mil millones de pesos.

La Nación aportó $83.380 millones, la Gobernación destina $17.000 millones y Alcaldía de Funza sumó $1.200 millones, este proyecto se ejecutará en un plazo de 12 meses.

“Esta obra es una necesidad histórica en nuestro municipio. Le dice a los biciusuarios de esta región que trabajamos por su salud y seguridad”, Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza.

Infraestructura que rompe estándares

El proyecto rompe los estándares tradicionales de la ingeniería en el país al contemplar una ciclorruta de ancho de 3.80 metros, medida que supera incluso la del carril para vehículos de carga.

La obra contará con 320 luminarias solares para proteger a quienes transitan en la madrugada y la noche. Tendrá andenes de 1.80 metros para que los peatones puedan caminar con menos riesgos y habrá un puente sobre el Humedal Gualí para garantizar la movilidad de los ciclistas, pero respetando el entorno ambiental.