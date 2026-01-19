El Pulso del Fútbol, 19 de enero de 2026

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Millonarios entró en crisis? 47:19 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Foto: Millonarios

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del jugador de Atlético Nacional, Marino Hinestroza. César dijo: “El tema de Marino Hinestroza, dicen que tiene todo listo para llegar a Vasco Da Gama. Ya estaba todo listo con Boca Juniors, pero Nacional se quedaba con el 20% y no le cuadraron las cuentas a los argentinos”. Sobre el tema Steven agregó: “Si a mí me plantearan lo que está viviendo hoy Marino, yo me iría para Brasil, porque la economía es mejor y en la actualidad a los colombianos les está yendo mejor en Brasil que en Argentina”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.