El Pulso del Fútbol, 19 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las derrotas de Millonarios, Cali, Medellín y Junior.

Juan Cedeño

¿Millonarios entró en crisis?

47:19

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del jugador de Atlético Nacional, Marino Hinestroza. César dijo: “El tema de Marino Hinestroza, dicen que tiene todo listo para llegar a Vasco Da Gama. Ya estaba todo listo con Boca Juniors, pero Nacional se quedaba con el 20% y no le cuadraron las cuentas a los argentinos”. Sobre el tema Steven agregó: “Si a mí me plantearan lo que está viviendo hoy Marino, yo me iría para Brasil, porque la economía es mejor y en la actualidad a los colombianos les está yendo mejor en Brasil que en Argentina”.

No olvide escuchar el audio del programa.

