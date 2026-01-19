El legendario disco de Peter Frampton, ‘Frampton Comes Alive!’, cumple 50 años

El pasado 15 de enero se cumplieron 50 años del lanzamiento del álbum ‘Frampton Comes Alive!’, del guitarrista y cantautor británico Peter Frampton.

Tras cuatro álbumes de estudio con poco éxito y ventas, ‘Frampton Comes Alive!’ representó un gran avance para Frampton, convirtiéndose en uno de los álbumes en directo más vendidos de la historia.

“Show Me the Way”, “Baby, I Love Your Way” y “Do You Feel Like We Do” fueron los tres sencillos del disco, los cuales alcanzaron el top 15 de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y aún se escuchan con frecuencia en emisoras de radio de rock clásico.

Lanzado el 15 de enero de 1976, ‘Frampton Comes Alive!’ alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y pasó 10 semanas no consecutivas en el primer lugar.

Fue el álbum más vendido de ese año y ha vendido más de 8 millones de copias en Estados Unidos.

En el 2020, ‘Frampton Comes Alive!’ fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy.