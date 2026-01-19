Entretenimiento

El legendario disco de Peter Frampton, ‘Frampton Comes Alive!’, cumple 50 años

Este disco del músico británico significó un gran avance para Frampton y es uno de los álbumes en directo más vendidos de la historia.

El legendario disco de Peter Frampton, &#039;Frampton Comes Alive!&#039; cumple 50 años. Getty Images

El legendario disco de Peter Frampton, 'Frampton Comes Alive!' cumple 50 años. Getty Images / Scott Dudelson

El pasado 15 de enero se cumplieron 50 años del lanzamiento del álbum ‘Frampton Comes Alive!’, del guitarrista y cantautor británico Peter Frampton.

Tras cuatro álbumes de estudio con poco éxito y ventas, ‘Frampton Comes Alive!’ representó un gran avance para Frampton, convirtiéndose en uno de los álbumes en directo más vendidos de la historia.

Lea también: La estrella de la música mexicana, Peso Pluma, cancela su presentación en el Festival Estéreo Picnic

“Show Me the Way”, “Baby, I Love Your Way” y “Do You Feel Like We Do” fueron los tres sencillos del disco, los cuales alcanzaron el top 15 de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y aún se escuchan con frecuencia en emisoras de radio de rock clásico.

Lanzado el 15 de enero de 1976, ‘Frampton Comes Alive!’ alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y pasó 10 semanas no consecutivas en el primer lugar.

Fue el álbum más vendido de ese año y ha vendido más de 8 millones de copias en Estados Unidos.

En el 2020, ‘Frampton Comes Alive!’ fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad