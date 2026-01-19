El Ejército israelí dice estar listo para usar una fuerza ofensiva “sin precedentes”

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aseguró este lunes que el Ejército está listo para emplear una fuerza ofensiva “sin precedentes contra cualquier intento de dañar el Estado de Israel”.

El jefe del Ejército visitó hoy la sede del Comando del Frente Interno, a cargo de establecer las directrices de seguridad para la población en caso de crisis, y reafirmó que este está “listo en defensa: cualificado, entrenado y alerta”.

Lea también: Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata

Zamir dijo que el país afronta “amenazas multifrente” en un momento de tensión con Irán, después de que Estados Unidos amenazara con atacar a la República Islámica en el marco de la represión de las protestas antigubernamentales en curso.

“Estamos completamente preparados a nivel defensivo para cualquier escenario. Las lecciones de la Operación León Naciente (la ofensiva contra Irán de junio de 2025) se han implementado. Como parte de ello, el Ejército se está preparando para la posibilidad de una guerra por sorpresa”, continúa.

Poco antes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció en términos similares en la Knéset (Parlamento israelí), afirmando que si Irán comete “un error” y ataca Israel, el país responderá con una fuerza “sin precedentes”.

Le puede interesar: Se tiene previsto integrar más líderes del mundo al “Consejo de Paz” para Gaza creado por Trump

“Nadie puede predecir lo que sucederá en Irán en el futuro, pero no volverá a ser como antes”, advirtió sobre las protestas antigubernamentales en la República Islámica.