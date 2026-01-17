Se tiene previsto integrar más líderes del mundo al “Consejo de Paz” para Gaza creado por Trump

Tras el anuncio del presidente Donald Trump en la creación de un Consejo de Paz para la Franja de Gaza que tendrá como objetivo la reconstrucción del territorio palestino, estará encabezado por él mismo y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.

Por otro lado, entre los presidentes y jefes de Estado invitados a integrar este Consejo de Paz se encuentran:

Recep Tayyip Erdoğan , presidente de Turquía.

, presidente de Turquía. Abdel Fattah al-Sisi , presidente de Egipto.

, presidente de Egipto. Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Estas invitaciones forman parte de un intento por involucrar a líderes con peso político, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si todos aceptarán participar.

Ampliar

Además, el “Consejo de Paz” incluirá a exmandatarios, enviados especiales y representantes de instituciones financieras internacionales, con el fin de coordinar ayuda humanitaria. Asimismo, Trump aseguró que este reunión buscará garantizar la seguridad, promover la reconstrucción en la Franja de Gaza.