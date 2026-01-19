Condenado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que ordenó 30 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira

Santa Marta

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7 o Samuel, cabecilla de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, aceptó mediante preacuerdo haber ordenado, por cadena de mando, 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, entre febrero y junio de 2022.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que dispuso algunas de las acciones armadas como parte de una ofensiva criminal en varios departamentos del país, que correspondía a una retaliación por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del grupo armado ilegal.

Uno de los crímenes que se le atribuye es el del conductor de una tractomula, registrado el 6 de mayo de 2022, sobre la ‘Ruta del Sol’ a la altura de El Copey (Cesar). Integrantes del ‘Clan del Golfo’ dispararon contra varios vehículos de carga y le causaron la muerte al transportador.

Otro hecho fue perpetrado el mismo día en Pivijay (Magdalena). Dos comerciantes mantuvieron en funcionamiento un local de abarrotes y fueron abordados por hombres armados, quienes terminaron disparándole en varias oportunidades.

Por todo lo anterior, un juez penal de conocimiento de Santa Marta condenó a Córdoba Trujillo a 24 años de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; además de fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, utilización ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de redes de comunicación.