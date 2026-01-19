Asesinan a “Rey Cacao” a pocos metros del parque del Arroz en Campoalegre

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Campoalegre, Huila. En horas de la noche del domingo, fue asesinado un hombre identificado como Luis Octavio Cuéllar Almanza, conocido popularmente como “Rey Cacao”, en inmediaciones del parque del Arroz, un sector comercial y concurrido del municipio.

De acuerdo con información preliminar y versiones entregadas por testigos, la víctima se encontraba al interior de una panadería cuando dos jóvenes llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon presuntamente en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron del sitio. La comunidad, visiblemente atemorizada, alertó a las autoridades. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y personal del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las labores investigativas correspondientes.

Este homicidio eleva a tres los casos registrados en Campoalegre en lo corrido de 2026. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este hecho que genera creciente preocupación entre los habitantes.