Anuncian paro cívico en el Chocó ante el incumplimiento de obras y el recorte de recursos

Chocó

El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó aseguró que continúan los incumplimientos del Gobierno Nacional en relación con la destinación de recursos previstos en instrumentos de planeación, incumplimientos en acuerdos cívicos, 2016-2017, que violan el decreto 766 de 2018; la falta de acciones concretas para garantizar la paz territorial, el recorte de los recursos del Sistema General de Participaciones, la no aprobación de la Política Pública para el Desarrollo Integral del Pacífico y la negativa del presidente Gustavo Petro para el mejoramiento vial del departamento del Chocó.

Según Dilon Martínez Mena, líder social y coordinador del Comité Cívico, proyectos como las pavimentaciones de las vías hacia Medellín y hacia Pereira ya no se terminarán en julio, como estaban programados, sino en diciembre del presente año: “L a estabilización de taludes de estas dos vías, así como los otros aspectos relacionados con los puntos críticos y la seguridad vial, se irán hasta el año 2029. Estas decisiones del Gobierno Nacional son inaceptables para todo un pueblo como el Chocó, rezagado históricamente por decisiones de discriminación estatal”.

Martínez indicó además que el gobierno cambió la destinación de recursos previstos para proyectos puntuales, que a día de hoy se encuentran sin financiamiento:

240.000 millones para la vía al mar, Ánimas - Nuquí.

500.000 para la vía Nóvita - Cartago, recategorizada. como Quibdó - Cali.

140.000 para la vía Riosucio - Bajirá.

48.000 para la vía Aguasal (Bagadó) - Santa Cecilia (Risaralda).

El dirigente social también explicó que han sido varias las propuestas ignoradas por el Ministerio del Interior para evitar los cierres permanentes de las vías: “Con la Autoridad Nacional de Pesca, AUNAP, habíamos acordado empezar un proceso de recuperación de ciénagas en el río Atrato, cuya sedimentación impide la subienda del bocachico. La idea era iniciar con 40 hectáreas por valor de mil millones de pesos de la vigencia 2024, los cuales fueron devueltos al tesoro nacional”.

Por estos motivos, la organización social ha decidido convocar a los diferentes liderazgos políticos, sindicales, étnicos, comunales, religiosos y de género a reunirse en el concejo municipal de Quibdó el 20 de enero a las 3 p. m. para concertar la movilización departamental programada para el 12 de febrero de 2026, a las 9 a. m. saliendo del Parque del Centenario en Quibdó y en el resto de los municipios.