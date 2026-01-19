Andrés Forero y Alfredo Mondragón debaten sobre la frase del MinSalud: “los ricos también lloran”

Andrés Forero y Alfredo Mondragón hablaron en los micrófonos de 6AM W sobre las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis en hospital de Itagüí.

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente“, dijo el ministro Jaramillo en entrevista con Caracol Radio.

Noticia en desarrollo..