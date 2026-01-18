Una mujer murió en un ataque ruso con drones en Ucrania

Un ataque ruso contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, dejó una mujer de 20 años muerta y varias personas heridas, informaron el domingo autoridades regionales.

“Una persona murió como resultado de un ataque enemigo con drones contra una casa particular”, indicó en Telegram el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

El gobernador regional, Oleg Sinegubol, dijo posteriormente que un dron embistió la casa, donde mató a una mujer de 20 años e hirió a otra.

Los bombardeos se extendieron a otras regiones, como Sumi, en el noreste, donde los servicios de emergencia reportaron tres mujeres y un niño de siete años resultaron heridos en una casa atacada.

En la región de Odesa, autoridades del distrito de Izmail reportaron otro ataque ruso contra sitios de infraestructura crítica.

Inicialmente no se reportaron bajas, aunque las autoridades señalaron que el ataque siguió un patrón de asaltos continuos contra el puerto sureño.

Los ataques ocurren en momentos que negociadores ucranianos y estadounidenses discuten un acuerdo para terminar con los cuatro años de guerra con Rusia, centrado en las garantías de seguridad y la recuperación en la posguerra.