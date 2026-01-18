Tribunal Administrativo del Quindío ordena garantizar agua potable en el municipio de Filandia

Armenia

Un fallo del tribunal administrativo del Quindío ordena garantizar agua potable y saneamiento a los habitantes del municipio de Filandia, uno de los más hermosos y visitados por turistas nacionales e internacionales.

El Tribunal Administrativo del Quindíom Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia 01-2026 del 14 de enero de 2026, dentro de la acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo donde, declaró vulnerados los derechos colectivos de la comunidad al acceso a servicios públicos eficientes y oportunos, la seguridad y salubridad pública, y el acceso a infraestructura que garantice condiciones sanitarias adecuadas.

El presidente de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío, Luis Alberto Vargas que fue parte activa de la acción popular que presentó la acción popular celebra el buen recibo del fallo por parte del alcalde de Filandia que no apeló el fallo al igual que Empresas Públicas del Quindío y Plan Departamental de Agua, PDA

El Tribunal concluye que, aunque existan “avances” o intervenciones puntuales, persisten falencias estructurales graves y un riesgo latente de emergencia sanitaria por deterioro y obsolescencia de la infraestructura (acueducto y alcantarillado), lo que exige pasar de la planeación prolongada a la ejecución verificable. En términos simples: el problema no se resuelve con anuncios ni estudios eternos por parte del PDA y EPQ; se resuelve con obras y gestión interinstitucional con cronograma y control.

¿Qué ordenó el Tribunal?

El fallo fija una hoja de ruta obligatoria y coordinada entre las entidades responsables:

Municipio, Departamento del Quindío y EPQ: en 3 meses, deben elaborar un Plan Integral de renovación y/o adecuación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Luego, en los 2 meses siguientes: presentar proyectos / planes ante el MinVivienda para procurar financiación conjunta (Nación–Departamento–Municipio–empresa).

Viceministerio de Aguas: dar prioridad y emitir respuesta concreta en un máximo de 3 meses. Con recursos consolidados: máximo 6 meses para contratar. La ejecución de las obras deberá tener plazos técnicos sin superar 1 año. Superservicios: debe ejercer vigilancia y rendir informes al Tribunal.

Desde la Veeduría Cívica Armenia y Quindío hacemos un llamado responsable, institucional y urgente a todas las partes involucradas (EPQ, Gobernación del Quindío, Ministerio de Vivienda y Superservicios) para que NO acudan al recurso de apelación como maniobra de dilación y, en su lugar, activen de inmediato la fase de cumplimiento, tal cual lo ha expresado el alcalde Duberney Pareja Giraldo al aceptar el fallo en toda su magnitud.

Precisamente en redes sociales el alcalde de Filandia, Duberney Pareja celebró el fallo del Tribunal y destacó la importancia de la decisión para fortalecer el acueducto del municipio y que responde a una de las metas del plan de desarrollo y por eso espera que se presenten los proyectos para mejorar la infraestructura del acueducto de uno de los municipios más visitados por turistas nacionales y extranjeros.