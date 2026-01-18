San Agustín estrena Villa Deportiva y abre un nuevo capítulo para el deporte en el sur del Huila

Autoridades departamentales y municipales durante la entrega de la primera fase de la Villa Deportiva de San Agustín, un escenario que fortalece la práctica deportiva y la integración comunitaria.

San Agustín dio un paso clave en el fortalecimiento de su infraestructura deportiva con la entrega oficial de la primera fase de la Villa Deportiva del municipio, una obra ejecutada con una inversión cercana a los $3.000 millones por parte de la Gobernación del Huila.

El escenario, considerado emblemático para la comunidad, fue culminado por el gobierno departamental ‘Huila Grande’, liderado por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, quien destacó la importancia de dar continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores como un acto de responsabilidad institucional y compromiso con la ciudadanía.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, comparte con niños y jóvenes durante la entrega de la primera fase de la Villa Deportiva de San Agustín, un espacio que impulsa la formación y los sueños deportivos del municipio.

La intervención incluyó la construcción y adecuación de graderías, camerinos, baños, cubiertas, sistema de drenaje de la cancha, redes eléctricas y obras de urbanismo, permitiendo que el espacio cumpla con condiciones óptimas para la práctica deportiva. Según el mandatario, las mejoras ya demuestran su funcionalidad, incluso en temporada de lluvias.

Por su parte, el alcalde de San Agustín, Heber Nel Muñoz, resaltó que la entrega de la Villa Deportiva representa el cierre de brechas históricas y el aprovechamiento efectivo de los recursos públicos. Aseguró que la obra beneficia no solo a los deportistas locales, sino también a los visitantes que llegan al municipio.

Desde el sector deportivo, entrenadores y deportistas coincidieron en que este es el único escenario del municipio con condiciones reglamentarias para el fútbol, lo que fortalece los procesos de formación y promueve el deporte como herramienta de transformación social.