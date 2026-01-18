Riña dentro del batallón de Malambo deja tres militares heridos

Un episodio de violencia entre miembros del Ejército Nacional encendió las alarmas este fin de semana dentro del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 2 “General Javier Vergara y Velasco”, ubicado en Malambo, Atlántico, dejando como saldo tres militares lesionados.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de enero, minutos después de culminar una ceremonia de transmisión de mando en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 2, cuando, según el reporte militar, un enfrentamiento se desató en el área del rancho de tropa entre integrantes de esa unidad y del Batallón de Policía Militar N.º 2.

De acuerdo con el comunicado oficial, el altercado fue producto de “diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado”, descartando versiones que circularon en redes sociales que vinculaban el hecho con inconformidad por la calidad de la alimentación del personal.

Las autoridades enfatizaron que no hubo protestas colectivas ni acciones coordinadas, sino un incidente aislado entre soldados.

Como consecuencia de la riña, dos suboficiales y un soldado profesional resultaron con heridas leves y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron atención médica. El Ejército confirmó que su estado de salud es estable y que se encuentran fuera de peligro.

Una vez controlada la situación, la unidad militar identificó a los responsables y procedió a iniciar investigaciones tanto penales como disciplinarias, siguiendo los protocolos establecidos en la normatividad castrense.

El Comando de la Segunda Brigada reiteró su rechazo a este tipo de conductas y puntualizó que no se tolerarán actos de violencia interna.