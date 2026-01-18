PAE en el Cesar: demoras en asignación de recursos afecta reinicio del programa

La Secretaría de Educación del Cesar indicó que avanza en la estructuración del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2026, aunque su inicio pleno dependerá de la asignación definitiva de recursos por parte de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional.

Así lo confirmó la secretaria de Educación departamental, Yasmín García, quien explicó en entrevista con Caracol Radio que, el proceso de planeación del PAE se viene liderando desde septiembre de 2025, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio durante el año escolar 2026.

Según la funcionaria, el departamento presentó de manera oportuna la proyección tanto del PAE regular como de las modalidades indígena, afro y la nueva estrategia que vincula a las Juntas de Acción Comunal en territorios rurales dispersos. Este proceso incluyó la gestión de vigencias futuras ante la Asamblea del Cesar, requisito clave para avanzar en la contratación.

“Se nos proyectó con 109 mil millones de pesos, pero estamos esperando. Frente a eso nosotros consolidamos los procesos y presentamos los proyectos ante la Asamblea para la aprobación de vigencias futuras; pero la resolución con la asignación de los recursos no ha salido de Bogotá”, indicó la funcionaria.

PAE a comunidades afro e indígenas

En total, el departamento prevé la suscripción de 17 contratos con operadores y dos contratos de interventoría. No obstante, García advirtió que el principal obstáculo en este momento es que la resolución de asignación de recursos por parte de la UApA aún no ha sido expedida.

Debido a esta situación, el PAE regular no iniciará el primer día del calendario escolar, previsto para el 26 de enero, ya que legalmente no es posible adjudicar los contratos sin la resolución oficial. Sin embargo, la secretaria anunció que entre lunes y martes se avanzará en la contratación directa con operadores indígenas, lo que permitirá iniciar la alimentación escolar en estos territorios lo antes posible.

En cuanto a la cobertura, el año anterior el PAE benefició a cerca de 108 mil estudiantes, y para 2026 la meta es superar esa cifra, al considerar que el programa es una de las principales estrategias de permanencia escolar en el departamento.