La Niña podría provocar lluvias fuera de lo normal en municipios del Huila

Autoridades del Huila mantienen vigilancia ante posibles lluvias fuera de lo normal durante la temporada seca.

Durante la actual temporada de menos lluvias en el Huila, las condiciones asociadas al fenómeno de La Niña podrían generar lluvias fuera de lo normal en distintos municipios del departamento, situación que mantiene en alerta a las autoridades.

Así lo advirtió la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, que señaló que este comportamiento climático obliga a mantener una vigilancia permanente y a fortalecer las acciones de prevención para evitar emergencias.

Jorge Chaparro, coordinador encargado de la dependencia, explicó que se adelanta un trabajo articulado con sectores como agricultura, vivienda, educación y vías, con el fin de anticiparse a posibles afectaciones derivadas de precipitaciones inesperadas.

El funcionario indicó que se mantiene coordinación constante con los municipios para garantizar que cuenten con planes de contingencia actualizados y activos, ajustados a las condiciones reales del territorio.

Chaparro enfatizó que una adecuada planificación permite identificar riesgos, definir rutas de acción y responder de manera oportuna ante lluvias fuera de lo normal u otros eventos asociados a la variabilidad climática, protegiendo la vida y reduciendo afectaciones.