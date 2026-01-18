Incautan 27 kilos de droga y capturan a un hombre en operativo vial en Isnos

La incautación se realizó durante controles de la Policía en corredores viales del sur del Huila.

Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en el municipio de Isnos, sur del Huila, durante un operativo de control vial adelantado por la Policía Nacional. En el procedimiento fue capturada una persona y se incautaron 27 kilogramos de sustancias estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en el tramo vial Popayán–La Portada, en la vereda Plomadas, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila detuvieron un vehículo tipo automóvil para una inspección de rutina.

Durante la revisión, los policías hallaron en el interior del automotor 21 paquetes de diferentes tamaños que contenían estupefacientes, además de un teléfono celular. El peso total de la sustancia incautada fue de aproximadamente 27 kilogramos.

El conductor del vehículo fue capturado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial y definirá su situación jurídica.