Gobernación de Bolívar entregará en febrero acueducto para La Unión, El Milagro y Santo Domingo

Misión al Rescate del Agua, logrando la recuperación y puesta en funcionamiento del sistema de acueducto del corregimiento de Santo Domingo de Meza, en la Alta Montaña del municipio de El Carmen de Bolívar, beneficiando a más de 500 habitantes

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el impacto social de la obra y reiteró su compromiso con las comunidades rurales del departamento: “Recuperar este acueducto no es solo poner a funcionar una infraestructura, es devolverle dignidad y bienestar a una comunidad que por años ha luchado por el acceso al agua. Nuestro compromiso es claro: llevar soluciones reales, sostenibles y con sentido social a la Alta Montaña y a cada rincón de Bolívar, porque el agua es vida y es un derecho fundamental”, afirmó el mandatario.

La intervención fue liderada por Aguas de Bolívar, a través ves de su gerente Eliana Romero Valiente, y permitió devolver el acceso al agua potable a esta comunidad que había visto afectado su sistema, construido y entregado por la Gobernación en 2021, debido a la reducción de los niveles del pozo profundo de captación, sumado a la falta de mantenimiento y sostenimiento conforme a los protocolos técnicos establecidos.

Ante esta situación, y aprovechando la ejecución del proyecto de construcción del nuevo sistema de acueducto para las veredas La Unión y El Milagro, Aguas de Bolívar decidió integrar a Santo Domingo de Meza, extendiendo una línea de aducción desde la vereda El Milagro, con el propósito de reactivar la infraestructura existente y garantizar nuevamente el suministro de agua potable.

Esta acción permitió que la comunidad dejara atrás prácticas como el lavado, el baño y la recolección de agua en calambucos desde un riachuelo cercano, retomando condiciones dignas y seguras para el consumo humano.

Por su parte, la gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, resaltó la apropiación comunitaria del sistema y el enfoque social del proyecto:

“Esto nos llena de orgullo porque la comunidad se ha apropiado del sistema. Es lo que nos pide el gobernador Yamil Arana en cada inversión: que la gente tenga sentido de pertenencia, cuide y valore las obras, especialmente cuando se trata de un recurso tan vital como el agua”, expresó.

Romero Valiente agregó que Aguas de Bolívar deja capacidad instalada y acompañamiento técnico, para que la Junta del Agua, designada por la misma comunidad, pueda operar y administrar el sistema regional El Milagro – La Unión – Santo Domingo de Meza, garantizando la sostenibilidad del servicio.

El sistema completo será entregado oficialmente por el gobernador Yamil Arana Padauí en el mes de febrero, consolidando una apuesta por el acceso al agua potable, la salud pública y el desarrollo sostenible de la Alta Montaña bolivarense.

Desde la comunidad, Rafael Pérez Padilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo de Meza, destacó el impacto social de la intervención:

“Más allá de recuperar una infraestructura, aquí se rescataron valores comunitarios. Son más de 200 familias que veremos una mejora significativa en la salud de nuestros niños, jóvenes, adultos y abuelos. Ver llegar el agua a las casas es cumplir un sueño que todos anhelábamos”, señaló el líder comunal.

Las obras

Los trabajos incluyeron el desmonte total de áreas comunes, limpieza de paredes y muros, rehabilitación del componente eléctrico, reparación de la red de impulsión de agua tratada, reemplazo de válvulas, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento, tanques de contacto de cloro y tanque elevado de distribución.

Así mismo, se realizaron labores de retrolavado de módulos de tratamiento compacto, cambio de mangueras y accesorios de dosificación, calibración de insumos químicos para la potabilización, pintura general de estructuras y casetas, adecuación y nivelación de terrenos, zonas peatonales, soldadura y reemplazo de cubiertas, entre otras intervenciones técnicas.