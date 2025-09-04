Radican proyecto de ley que busca eliminar el contrato sindical

La representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal, presentó este miércoles 3 de septiembre, nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca eliminar el contrato sindical en Colombia, una figura que, según la congresista, precariza las condiciones laborales y debilita la libertad sindical.

El contrato sindical, contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, es un acuerdo mediante el cual sindicatos y empleadores ejecutan obras o servicios con trabajadores afiliados. Sin embargo, en la práctica, esta modalidad ha sido utilizada como un mecanismo de tercerización que afecta los derechos de los empleados y da lugar a los llamados “sindicatos de papel”.

Objetivos del proyecto

La iniciativa pretende modificar el Código Sustantivo del Trabajo para suprimir esta figura del ordenamiento jurídico laboral, con el fin de:

• Proteger los derechos de trabajadores y trabajadoras.

• Promover la libertad sindical auténtica.

• Evitar la tercerización laboral indebida.

“Eliminar esta figura es cumplir con el Convenio 87 de la OIT, que protege los derechos laborales a nivel mundial”, aseguró Carrascal, quien destacó que la medida es fundamental en sectores como el de la salud, donde se concentra la mayoría de estos contratos.

Críticas de organismos internacionales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han expresado preocupación por el uso de los contratos sindicales en Colombia, advirtiendo que muchas veces sirven para encubrir relaciones laborales ilegales.

En 2018, el Comité de Libertad Sindical de la OIT recomendó al gobierno colombiano medidas para evitar abusos como la proliferación de sindicatos ficticios y fortalecer los mecanismos de inspección laboral.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en diferentes fallos que los contratos sindicales no deben ser usados para evadir obligaciones patronales y ha reiterado que el principio de primacía de la realidad sobre la forma contractual debe prevalecer.

Impacto esperado

El proyecto de ley, deberá pasar por cuatro debates antes de convertirse en ley. De aprobarse, el proyecto beneficiaría directamente a los trabajadores y trabajadoras, al garantizar la contratación directa con el empleador, eliminar prácticas que precarizan el empleo y restituir la verdadera función de los sindicatos como defensores de los derechos laborales.