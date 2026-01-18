Asalto armado a brigada de salud en Neiva deja una mujer herida

El hurto ocurrió en el barrio La Amistad, mientras se realizaba una brigada de salud comunitaria.

Momentos de pánico vivieron integrantes de una brigada de salud en el barrio La Amistad, en Neiva, luego de ser víctimas de un violento hurto a plena luz del día.

Según informó la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana del día sábado, cuando a través de la línea de emergencia 123 se alertó sobre un robo en este sector de la ciudad. De inmediato, una patrulla de vigilancia fue enviada al lugar para atender la situación.

Las víctimas relataron que se encontraban desarrollando una jornada de atención comunitaria cuando fueron abordadas por dos sujetos armados, quienes las intimidaron con arma de fuego y las despojaron de dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias.

Durante el asalto, una de las personas afectadas resultó lesionada tras oponerse al hurto, siendo golpeada en la cabeza por uno de los delincuentes. La víctima recibió atención médica.

Ante lo ocurrido, las autoridades dispusieron de un grupo especial de investigación que adelanta entrevistas y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.