Una mujer embarazada murió y un menor resultó herido tras grave accidente férreo en Duitama

Las autoridades investigan las causas del accidente mientras se anuncian reuniones con la empresa operadora del tren para establecer responsabilidades y medidas de prevención.

Duitama

Una mujer perdió la vida y un menor de cinco años resultó gravemente herido luego de un grave accidente férreo ocurrido en la mañana del sábado en el municipio de Duitama, en Boyacá.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Duitama, Héctor Montiel, una locomotora que transportaba dos vagones tipo plancha con material de construcción sufrió una falla en el sistema de enganche, lo que provocó que los vagones se soltaran y recorrieran varios sectores de la ciudad sin control.

“Los vagones se desprenden desde la carrera 20 y avanzan sin control hasta el sector de Higueras. En su recorrido arrollan primero un vehículo en la carrera 23 y posteriormente, en la glorieta del hospital, impactan otro automóvil en el que se movilizaba una familia”, explicó.

#REGIONES Una persona perdió la vida luego de que un tren colisionara con dos vehículos en un paso a nivel de Duitama, Boyacá. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/D37k3K4Qu2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 17, 2026

En este segundo choque, el impacto lo recibió el vehículo por el costado del acompañante, donde iba una mujer, quien falleció en el lugar debido a la gravedad del golpe y al aplastamiento del automóvil. En el mismo vehículo viajaba un menor de cinco años, quien sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Adicionalmente, el auxiliar de la locomotora también resultó herido cuando intentó intervenir para frenar o volver a enganchar los vagones, presentando un trauma abdominal. Fue atendido y trasladado por unidades de la Cruz Roja.

En el sitio se activó un puesto de mando unificado con presencia de la Alcaldía, Gestión del Riesgo, Policía, Tránsito y organismos de socorro. Fue necesario realizar maniobras de rescate para recuperar el cuerpo de la víctima, que posteriormente fue entregado a la Policía Judicial para el respectivo levantamiento.

Sobre versiones preliminares que indicaban que la mujer estaría en embarazo, las autoridades señalaron que esa información no ha sido confirmada oficialmente.

#Atención Una persona perdió la vida luego de que el vehículo en el que se movilizaba fuera embestido por un vagón del tren en #Duitama.



El automóvil fue impactado por una parte del tren que se descarriló. Las autoridades investigan las causas del hecho. pic.twitter.com/FDC8Zm7G3G — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 17, 2026

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la empresa operadora del tren. Sin embargo, se anunció una reunión para evaluar lo ocurrido y definir medidas de prevención.

Las autoridades confirmaron que el tramo donde ocurrió el accidente estaba habilitado y no correspondía a una zona de mantenimiento. Todo apunta a una falla en el sistema de enganche.

Los vagones recorrieron entre 15 y 20 cuadras sin control, desde el sector de la plaza de mercado hasta la vereda Higueras, en la salida hacia Paipa.

Últimos accidentes ferreos en Boyacá

Este nuevo accidente en Duitama se suma a una serie de siniestros férreos ocurridos recientemente en el departamento de Boyacá, entre ellos el registrado en julio del 2025 en el municipio de Paz de Río, donde un descarrilamiento en la madrugada del domingo dejó un operario muerto y otro herido, y el ocurrido en junio del 2025 en la vía Tunja–Paipa, sector Maguncia, donde una locomotora se salió de la vía y tres trabajadores quedaron atrapados, obligando a la intervención de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y autoridades locales.