Gremios de Buenaventura solicitan a presidente Petro trato justo y adecuado para el Valle del Cauca

Un trato justo y adecuado al Valle solicitó al presidente Gustavo Petro, el Comité Intergremial e Interempresarial del puerto de Buenaventura, ante el retiro de los recursos para desarrollar el proyecto: Mulaló-Loboguerrero.

El gremio mostró su preocupación el proceder del gobierno nacional frente a los recursos destinados para mejorar la infraestructura vial del Departamento.

Esto ante la decisión tomada recientemente frente a los recursos económicos disponibles para desarrollar el proyecto: Mulaló-Loboguerrero; ya que restaría la posibilidad de que la infraestructura vial del Valle del Cauca; alcance estándares que se puedan comparar con las Regiones de Antioquia, Eje Cafetero, Costa Caribe.

El gremio llamado al presidente Petro y a su equipo de gobierno; para que el trato justo y adecuado que merece el Departamento del Valle del Cauca sea una realidad y se deje de estigmatizar el territorio de más de 4 millones de habitantes; habidos de un mayor desarrollo social, de infraestructura; para una mejor calidad de vida.

Según el Comité Intergremial e Interempresarial del puerto de Buenaventura, Un departamento como el Valle del Cauca; cuyo puerto de Buenaventura, moviliza cerca del 42% del Comercio Exterior del país; no puede seguir siendo “la cenicienta” del país en desarrollo vial, aeroportuario y transporte férreo; lo que la traslada a que sus índices de competitividad estén cada día más deteriorados.