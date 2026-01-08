Más de 1.300 cámaras privadas se integran a la red de seguridad de Antioquia Foto: Gobernación de Antioquia

Antioquia

A la fecha, más de 1.300 dispositivos de vigilancia pertenecientes a terceros ya están conectados al sistema, permitiendo mejorar la capacidad de monitoreo y apoyar los procesos de control y seguimiento en el departamento.

53 municipios de ocho subregiones hacen parte de esta iniciativa, que ha logrado articular a actores estratégicos como concesiones viales —VINUS, Vía Láctea y Devimed—, así como al gremio transportador. Con dicha integración se ha ampliado la cobertura visual en corredores viales, zonas comerciales y espacios con alta afluencia de personas.

“Una de las estrategias que desarrolla la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia para garantizar seguridad y tranquilidad en el territorio es la integración de terceros. Hoy la Gobernación tiene integradas al nodo departamental más de 1.150 cámaras entre el comercio y las concesiones viales“, explicó el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, BG (R) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

La Administración Departamental hizo un llamado a nuevos aliados para vincular sus sistemas de videovigilancia, teniendo en cuenta que el Nodo Departamental cuenta con capacidad tecnológica para conectar hasta 6.000 cámaras, gracias al software adquirido con recursos de la Tasa de Seguridad