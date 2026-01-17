Piden reforzar la seguridad en hospital Distrital de Buenaventura ante asesinato de paciente

Un llamado a las autoridades para que refuerce la seguridad del hospital Luis Ablanque de la Plata en el Distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, luego del asesinato de hombre herido en un atentado, solicitó el Concejo Municipal del Puerto.

A través de un comunicado, el Concejo Distrital de Buenaventura, en cabeza de la Mesa Directiva, la rechazar y repudiar el hecho violento registrado en la noche de este jueves 15 de enero de 2026, al interior de la sala de urgencias del Centro Asistencial, donde dos hombres armados ingresaron y asesinaron a un hombres que se encontraba recibiendo atención médica, luego de ser objeto de un atentado.

“Este grave suceso vulnera el derecho a la vida y pone en riesgo la integridad de pacientes, personal médico, de enfermería y trabajadores del centro asistencial, espacios que deben ser respetados y protegidos", sostuvo el presidente del Concejo Distrital, Luis Ocoro.

El político hizo un llamado a las autoridades de Policía para que se refuercen de manera inmediata las medidas de seguridad en el Hospital Distrital, así como al gerente interventor de la Casa de Salud para fortalecer los esquemas de vigilancia privada.

El Concejo Distrital de Buenaventura reiteró su compromiso con la defensa de la vida y exige acciones urgentes que garanticen la seguridad en los centros de salud del Distrito.