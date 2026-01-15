Usuarios de la Nueva EPS anunciaron plantón nacional por crisis de medicamentos

Los usuarios de la Nueva EPS anunciaron la realización de un plantón nacional el próximo 26 de enero, como respuesta a la situación que atraviesa la prestación de servicios de salud, según una citación enviada a los delegados regionales de usuarios de la entidad.

El anuncio se conoció a través de una convocatoria extraordinaria dirigida a los 22 delegados regionales, quienes fueron citados a una reunión virtual el 17 de enero a las 4:00 de la tarde para formalizar su participación en la jornada nacional y definir acciones colectivas.

De acuerdo con el documento, la movilización se planteó en un contexto que los convocantes describieron como una crisis en la entrega de medicamentos, la continuidad de tratamientos y el acceso a servicios esenciales para 11,5 millones de afiliados de la Nueva EPS.

La citación señaló que el plantón se enmarcó en los mecanismos legales de participación ciudadana, control social y movilización pacífica, amparados en la Constitución y en leyes que regulan la participación de los usuarios en el sistema de salud.

Entre los objetivos expuestos en el documento también se incluyó la definición de acciones institucionales, jurídicas y sociales y la intención de “exigir una reunión inmediata con el agente especial interventor y la alta gerencia de la Nueva EPS”, resaltando la importancia de una postura unificada de los delegados.