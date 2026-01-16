Siguen los problemas para la entrega de medicamentos a más de 180 mil usuarios en el Tolima

Ibagué

Siguen los problemas con la entrega de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS y Famisanar en el departamento del Tolima, el caso más complejo es el de la Nueva EPS, que no presta este servicio desde el pasado 31 de diciembre cuando terminó el contrato con Colsubsidio.

Según las cifras conocidas por Caracol Radio, la Nueva EPS en Ibagué tiene más de 160 mil usuarios, mientras que Famisanar reporta cerca de 40 mil afiliados del régimen subsidiado y contributivo.

Según la exsecretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, lo que está ocurriendo con la Nueva EPS es “Terrible” debido a que la no entrega de medicamentos se suma que están haciendo subir las fórmulas medicas a una plataforma o enviarlas a un correo y que esperen una respuesta.

“La enfermedad no da espera, el cáncer no da espera, un día sin medicamentos es un día menos de vida, la Nueva EPS se convirtió en experta en sacarle excusas a los usuarios y siguen falleciendo pacientes por la falta de medicamentos”, dijo Ospina.

La exfuncionaria aseguró que en las calles viene trabajando en acompañar a los usuarios y ahora junto a un equipo de trabajo van a comenzar a presentar las tutelas para defender los derechos de los pacientes.

“Una de las preguntas es porque la Nueva EPS contrata el mismo operador que tiene Famisanar que es inoperante que se llama MEDIC, cuando estábamos al frente de la Secretaría de Salud se hizo un trabajo para que respondieran, pero lo problemas siguen”, resaltó.

¿Qué pasó con los operativos en las EPS en Ibagué?

Liliana Ospina aseguró que los operativos en las EPS fue una de las banderas durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Salud, que incluso “Los gerentes de las EPS no estaban a gusto con mi trabajo porque lo veían como una persecución mi insistencia en proteger a los usuarios, espero que eso se siga haciendo”.

Finalmente, reiteró que seguirá en las calles defendiendo los derechos de los usuarios “Es muy lamentable que hoy pacientes se estén muriendo porque no les entregan los medicamentos, otros deben decidir si comer o comprar los tratamientos para salvar sus vidas”.