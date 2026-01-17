Miles de manifestantes se movilizan en Dinamarca contra las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Miles de personas recorrieron el centro de Copenhague al grito de “Groenlandia no está en venta” y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

“No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos”, dijo Welling.

#MUNDO A esta hora, se registran enormes protestas en Copenhague, capital de Dinamarca, en respuesta de que Estados Unidos se pueda apoderar de Groenlandia. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/YfFpBioWW8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 17, 2026

La manifestación finalizó frente a la Embajada de Estados Unidos

La manifestación en Copenhague finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.

“Hoy mostramos que estamos juntos: en Groenlandia, en el Reino de Dinamarca, en los países nórdicos y en Europa. Estamos juntos y no cedemos, porque nuestra solidaridad es más fuerte que su codicia”, resaltaron varios de los organizadores de la movilización desde el podio.

Trump ha reiterado en las últimas semanas su deseo de hacerse con Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional, pero tanto el Gobierno danés como el groenlandés han defendido la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los propios groenlandeses a decidir su futuro.