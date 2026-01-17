Miguel de Narváez revive la historia sonora de Caracol Radio con una sinfónica en Budapest

Miguel de Narváez es el creador de los nuevos jingles de Caracol Miguel de Narváez es el creador de los nuevos jingles de Caracol Radio

En desarrollo...

Miguel de Narváez, reconocido experto jinglero y uno de los grandes referentes de la música publicitaria en Colombia, volvió a sorprender al país con una ambiciosa apuesta sonora: la reinterpretación de la música emblemática de Caracol Radio grabada por una orquesta sinfónica en Budapest.

Durante la entrevista en Caracol Radio, Narváez expresó la profunda emoción que le generó el reconocimiento del público y de la industria. “Qué bueno haber rescatado esa melodía”, fue uno de los comentarios que más lo conmovió tras el lanzamiento de la nueva identidad sonora, que conserva la esencia histórica de la cadena mientras la proyecta hacia el futuro.

La decisión de grabar en Budapest no fue casual. Según explicó el compositor, la robustez y el carácter cinematográfico del sonido de Caracol exigían una orquesta del más alto nivel. Por eso se eligió la misma agrupación que ha participado en la grabación de bandas sonoras de grandes producciones de Hollywood. En total, 62 músicos dieron vida a una obra que combinó tradición, tecnología y una narrativa sonora contemporánea.