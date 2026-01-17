Matrícula en colegios del Tolima caerá en más de 4.000 estudiantes en 2026

Tolima

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, reveló que ya se han matriculado 111 mil estudiantes en los colegios oficiales del departamento para el calendario escolar de este 2026, que iniciará el lunes 19 de enero.

Dicha cifra representa un aumento del 23 % con relación a los 90 mil estudiantes matriculados para el mismo periodo del año 2025. Sin embargo, las proyecciones del año completo hacen prever que la cifra total de estudiantes matriculados caerá en más de un 3,2 %, pues pasará de 126 mil en 2025 a 122 mil en este 2026.

“Estimamos llegar a más o menos 122 mil estudiantes en 2026. No porque tengamos deserción o más ausentismo en las aulas, sino porque tenemos menos niños y jóvenes en el departamento que vayan a ingresar al sistema escolar”, precisó Bedoya.

Según el funcionario, las causas de la disminución en las matrículas son la caída demográfica o la reducción en las tasas de natalidad que registra el departamento.

“De acuerdo con las tasas de natalidad que ha presentado el DANE, el país registra una caída de casi el 15 % en los nuevos nacimientos. Esto impacta, por supuesto, al sector educativo; lo ha venido afectando en los últimos 10 años y lo seguirá impactando en los próximos 10 años”, aseveró.

Pese a esto, el secretario de Educación aseguró que el Tolima cuenta con capacidad para albergar hasta 146 mil estudiantes, pero enfatizó que apenas podría llegar a los 122 mil en este 2026. También reiteró que las familias que aún no han realizado el proceso de matrícula lo hagan a la mayor brevedad posible.

Con el objetivo de facilitar el trámite y evitar desplazamientos innecesarios, la Secretaría tiene habilitado el chatbot “Edu”, a través de WhatsApp. Las madres, padres y cuidadores pueden comunicarse al 320 453 2190, donde recibirán orientación paso a paso para realizar el proceso de matrícula de manera ágil y segura.