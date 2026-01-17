Manuel Turizo lanza su nueva bachata “por un pendejo no se llora (salud mi reina)”

El artista nominado al Latin GRAMMY® y certificado Platino en Estados Unidos, Manuel Turizo, regresa con un sonido cargado de emoción y ritmo con “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina).” El nuevo sencillo presenta una bachata moderna llena de sensualidad, melodía y la esencia romántica que continúa definiendo su identidad artística.

Lea también: Yami Safdie y Manuel Turizo presentan su poderoso nuevo sencillo “Amor prestado”

Coescrita por Manuel Turizo, Julián Turizo y CASTA, la canción se desarrolla como una confesión íntima donde la tristeza se transforma en empoderamiento, seguridad personal y amor propio. Suaves líneas de guitarra, ritmos bailables y un hook memorable equilibran una narrativa vulnerable y audaz, capturando ese contraste emocional tan presente en la música de Turizo.

El lanzamiento llega acompañado de su video musical oficial: una historia visual cargada de pasión, conexión y sensualidad sutil. Turizo toma el rol protagónico, interpretando la canción desde un lugar genuino mientras comparte escena con la mujer que representa el núcleo emocional de la historia: la musa, el conflicto y, finalmente, el detonante de la transformación. Con una estética cinematográfica y elegante, el video amplifica la esencia emocional del tema a través de intimidad y poesía visual.

“Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)” representa otro paso firme en la exploración de Manuel Turizo con la bachata, siguiendo el éxito global de lanzamientos previos que han liderado listas y cautivado audiencias en distintos mercados. Con este nuevo sencillo, Turizo continúa demostrando su versatilidad artística con letras honestas, melodías reconocibles y una interpretación que conecta tanto en la pista de baile como en la intimidad.

Le puede interesar: El pianista Arthur Hanlon regresa a Colombia el próximo 5 de marzo

El sencillo y el video musical oficial del artista ya están disponibles en todas las plataformas digitales.