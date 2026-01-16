El pianista Arthur Hanlon regresa a Colombia el próximo 5 de marzo

El pianista, compositor y arreglista Arthur Hanlon, reconocido como la figura más influyente de la música instrumental latina, anuncia su regreso a Colombia como parte de su gira por su álbum “2 Manos 1 Mundo”, con un concierto íntimo y profundamente emocional en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 5 de marzo. Será una noche donde su virtuosismo, su sensibilidad y su emblemático piano azul se encontrarán con el público colombiano en un formato cercano, personal y lleno de magia.

Arthur Hanlon es el pianista en llegar al Número 1 de Billboard en las listas latinas, un logro que lo consolida como una figura irrepetible dentro del panorama musical. Nacido en Detroit y formado en el Manhattan School of Music, Hanlon encontró su hogar artístico en la música latina, creando un lenguaje propio que combina la sofisticación clásica, la fuerza del jazz, la energía urbana de Detroit y los ritmos que descubrió en Spanish Harlem.

Cortesía: Arthur Hanlon y Breakfast Live Ampliar

Su trayectoria incluye colaboraciones con Marc Anthony, Laura Pausini, Juanes, Luis Fonsi, Myriam Hernández, Sergio Vallín, Ricardo Montaner, Carlos Vives, Goyo, Manuel Medrano, Fonseca entre muchos otros. Este concierto en Bogotá será una oportunidad para vivir a Hanlon en formato íntimo, un encuentro donde su interpretación, su cercanía y su energía serán protagonistas.

El público podrá experimentar la esencia del artista, su sensibilidad, su narrativa musical y ese estilo que combina mundos, culturas y géneros sin fronteras. La cita es el 5 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Entradas disponibles en www.tuboleta.com.